يحدث في السعودية.. تعيينات جديدة وتغييرات واسعة بالقطاع الاقتصادي

أجرى صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اليوم الثلاثاء - والذي يعد أحد أكبر صناديق الثروة السيادية وأكثرها تأثيرًا في العالم، تغييرات وتعيينات في الصندوق، ضمن إجراءات توسعية كبرى.





وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" فقد صدر قرار بتعيين يزيد بن عبد الرحمن الحميد، رئيسا جديدا للإدارة العامة للاستثمارات في الشركات المحلية بجانب نقل راشد بن إبراهيم شريف، ليصبح عضوا منتدبا ورئيسا تنفيذيا للكيان المندمج، الأهلي كابيتال وسامبا كابيتال، إحدى شركات محفظة الصندوق.





كما شمل القرار أيضًا تعيين رانيا محمود نشار، مستشارة محافظ صندوق الاستثمارات العامة وكذلك تعين فهد السيف، رئيسًا جديدًا للإدارة العامة لتمويل الشركات.





وتم أيضا تعيين رضا زعيمي مستشارًا لمحافظ الصندوق، إضافة إلى تكليف مدير إدارة أصحاب المصلحة سعد الكرود، بتولي منصب كبير الإداريين.





وأكد الصندوق السعودي ان الهدف من التغييرات والتعيينات الجديد دعم وتنفيذ استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة الطموحة من خلال تعزيز خبرات فريقه التنفيذي.





وسلّطت الوكالة السعودية الضوء علي كلا من رانيا نشار -مستشارة محافظ صندوق الاستثمارات العامة- وفهد السيف - رئيس الإدارة العامة لتمويل الشركات في الصندوق حيث ذكرت "ستضيف خبرتهما المالية والمصرفية الكبيرة لهذا المنصب الاستراتيجي، التي ستسهم في تسريع وتيرة نمو الصندوق بحسب مستهدفاته الطموحة".





ويعد صندوق الاستثمارات العامة المحرك الرئيسي لدفع التحول الاقتصادي في المملكة كجزء من رؤية المملكة 2030.



