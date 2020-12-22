ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

غلق وتشميع 4 مقاهي مخالفة ورفع 194 حالة إشغال بالبحيرة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 12:09 م
صدى البلد
Advertisements
أسماء الجنبيهى

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية علي الطريق لتيسير الحركة المرورية وكذلك غلق المقاهى والكافيهات المخالفة مع التأكيد علي ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية .للحد من إنتشار فيروس كورونا وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

زنفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، اليوم الثلاثاء، حملات إشغالات ومتابعة الالتزام بكافة القرارات بالتنسيق مع  شرطة المرافق أسفرت عن رفع الآتي:-

- تنفيذ 4 قرارات غلق إداري ضد منشآت مخالفه اداري وغلق وتشميع 4 مقاهي  لمخالفتها الإجراءات الاحترازية بمركز ومدينه ايتاي البارود

- رفع 194 حالة إشغال بمركز ومدينه دمنهور.

ويذكر أن نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، أمس الإثنين، حملات متنوعة  بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية أسفرت عن رفع الآتي:-

- رفع 162 حاله اشغال ما بين ثابت ومتحرك وغلق مقهي مخالف بمدينة دمنهور.

- رفع 120 حالة إشغال بمناطق الحدائق، وشارع أحمد عرابي بمركز ومدينة كفر الدوار.

- غلق 5 مراكز دروس خصوصيه وتحرير 4 محاضر غلق ضد كافتيريات ومقاهي  لعدم  الالتزام بقرارات الحظر بايتاي البارود.

- إزالة الإشغالات ولافتات الاعلانيه الغير مرخصه بشوارع كفر الدوار والدلنجات.

كما نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، اليوم الأحد، بالتنسيق مع  شرطة المرافق، حملات مكبرة لرفع كافة الإشغالات من الشوارع لتيسير الحركة المرورية وحفاظا علي المظهر الجمالي والحضاري وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأسفرت الحملات التي تم تنفيذها في نطاق مراكز (دمنهور، حوش عيسى، المحمودية، كفر الدوار، رشيد، الدلنجات)، عن رفع 181 حالة اشغال بواقع الآتي :-

- رفع 129 حاله اشغال مابين ثابت ومتحرك وغلق مقهي مخالف للقرارات الوقائية بمدينة دمنهور.

-  رفع 17 حالة إشغال ثابت و متحرك بطريق المحمودية - رشيد إلى جانب ازالة 146  لافته اعلانيه بشارع صبرى القاضى وطريق رشيد - المحمودية خلف المستشفى العام بمركز ومدينة المحموديه.

- رفع 35 حالة اشغال من الشوارع بمركز ومدينة حوش عيسي.

-إزالة إشغالات ولافتات اعلانيه مخالفة بشوارع كفر الدوار والدلنجات.

من جانبه شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة علي استمرار وتكثيف الحملات المرورية اليومية، لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية علي الطريق  لتيسير الحركة المرورية وكذلك غلق المقاهى المخالفه مع التأكيد علي ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات و الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين. 
  
كما نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز ( دمنهور - كفر الدوار - إدكو  - الدلنجات )، الثلاثاء الماضي، حملات مكبرة لإزالة كافة الإشغالات من الشوارع لتيسير الحركة المرورية و رفع تراكمات القمامة وتكثيف أعمال النظافة حفاظا علي صحة المواطنين والمظهر الجمالي والحضاري وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأسفرت الحملة عن رفع ٥٣٠ حالة إشغال متنوعة عبارة عن الآتي:-

-  رفع ٤٤٣حالة اشغال مخالفة بمدينة دمنهور .

-  رفع ١١٧ مخالفة إشغال طريق بمناطق التمليك سوق سيدي شحاتة، الحدائق، شارع عزيز المصري وشارع أحمد عرابي بمركز ومدينة كفر الدوار

- إزالة الإشغالات بشارع جمال عبد الناصر  لتحقيق السيولة المرورية بمركز ومدينة إدكو .

- رفع كافة الإعلانات المخالفة بمركز ومدينة  الدلنجات .

اقرأ أيضا :- «الرسام العاشق» و«وليد كريم» في ضيافة أوبرا دمنهور

غلق وتشميع 4 مقاهي مخالفة ورفع 194 حالة إشغال بالبحيرة
غلق وتشميع 4 مقاهي مخالفة ورفع 194 حالة إشغال بالبحيرة
غلق وتشميع 4 مقاهي مخالفة ورفع 194 حالة إشغال بالبحيرة
غلق وتشميع 4 مقاهي مخالفة ورفع 194 حالة إشغال بالبحيرة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

يحدث في البحيرة.. رفع 607 حالات إشغال في دمنهور وكفر الدوار

8 محاضر مخالفة لكافتيريات بالبحيرة

ضبط مخالفة.. إغلاق أحد المقاهي لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية في دمنهور

إزالة 471 حالة إشغال مخالف بمركز دمنهور وكفر الدوار

غلق مقهى مخالف ورفع 181 حالة إشغال طريق بالبحيرة

لمواجهة الموجة الثانية لكورونا بالبحيرة.. حظر سير السائقين بدون ارتداء الكمامات

ترشيحاتنا

في ذكرى وفاة صلاح ذو الفقار.. تعرف على عدد زيجاته وأبنائه

الأسرع في الانتشار.. معلومات خطيرة عن سلالة كورونا الجديدة ومدي فاعلية اللقاح ضدها

مؤسسة فاسدة.. شوبير يشن هجوما عنيفا على الفيفا بسبب إقالة لجنة الجنايني

قرار عاجل من ألمانيا بشأن السلالة الجديدة المتحورة من كورونا

سرقة لقاح كورونا.. الإنتربول يحذر من خطر يهدد العالم

بعد تعليق الرحلات الجوية.. الجوازات السعودية: يمكن تمديد التأشيرات قبل انتهاء سريانها بـ 7 أيام

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إعلامية لبنانية شهيرة تواجه انتقادات حادة بعد إجراء مقابلة مع ممثلة إسرائيلية.. تفاصيل

الأم حائرة في اتخاذ قرار الإنقاذ.. سيدة تواجه اختبارا صعبا بعد إصابة ابنها وابنتها بمرض خطير

سعداء الحظ في زمن كورونا.. أصحاب هذه الفصيلة من الدم أقل عرضة للإصابة بالفيروس