غلق وتشميع 4 مقاهي مخالفة ورفع 194 حالة إشغال بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية علي الطريق لتيسير الحركة المرورية وكذلك غلق المقاهى والكافيهات المخالفة مع التأكيد علي ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية .للحد من إنتشار فيروس كورونا وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

زنفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، اليوم الثلاثاء، حملات إشغالات ومتابعة الالتزام بكافة القرارات بالتنسيق مع شرطة المرافق أسفرت عن رفع الآتي:-

- تنفيذ 4 قرارات غلق إداري ضد منشآت مخالفه اداري وغلق وتشميع 4 مقاهي لمخالفتها الإجراءات الاحترازية بمركز ومدينه ايتاي البارود

- رفع 194 حالة إشغال بمركز ومدينه دمنهور.

ويذكر أن نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، أمس الإثنين، حملات متنوعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية أسفرت عن رفع الآتي:-

- رفع 162 حاله اشغال ما بين ثابت ومتحرك وغلق مقهي مخالف بمدينة دمنهور.

- رفع 120 حالة إشغال بمناطق الحدائق، وشارع أحمد عرابي بمركز ومدينة كفر الدوار.

- غلق 5 مراكز دروس خصوصيه وتحرير 4 محاضر غلق ضد كافتيريات ومقاهي لعدم الالتزام بقرارات الحظر بايتاي البارود.

- إزالة الإشغالات ولافتات الاعلانيه الغير مرخصه بشوارع كفر الدوار والدلنجات.

كما نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، اليوم الأحد، بالتنسيق مع شرطة المرافق، حملات مكبرة لرفع كافة الإشغالات من الشوارع لتيسير الحركة المرورية وحفاظا علي المظهر الجمالي والحضاري وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأسفرت الحملات التي تم تنفيذها في نطاق مراكز (دمنهور، حوش عيسى، المحمودية، كفر الدوار، رشيد، الدلنجات)، عن رفع 181 حالة اشغال بواقع الآتي :-

- رفع 129 حاله اشغال مابين ثابت ومتحرك وغلق مقهي مخالف للقرارات الوقائية بمدينة دمنهور.

- رفع 17 حالة إشغال ثابت و متحرك بطريق المحمودية - رشيد إلى جانب ازالة 146 لافته اعلانيه بشارع صبرى القاضى وطريق رشيد - المحمودية خلف المستشفى العام بمركز ومدينة المحموديه.

- رفع 35 حالة اشغال من الشوارع بمركز ومدينة حوش عيسي.

-إزالة إشغالات ولافتات اعلانيه مخالفة بشوارع كفر الدوار والدلنجات.

من جانبه شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة علي استمرار وتكثيف الحملات المرورية اليومية، لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية علي الطريق لتيسير الحركة المرورية وكذلك غلق المقاهى المخالفه مع التأكيد علي ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات و الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

كما نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز ( دمنهور - كفر الدوار - إدكو - الدلنجات )، الثلاثاء الماضي، حملات مكبرة لإزالة كافة الإشغالات من الشوارع لتيسير الحركة المرورية و رفع تراكمات القمامة وتكثيف أعمال النظافة حفاظا علي صحة المواطنين والمظهر الجمالي والحضاري وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأسفرت الحملة عن رفع ٥٣٠ حالة إشغال متنوعة عبارة عن الآتي:-

- رفع ٤٤٣حالة اشغال مخالفة بمدينة دمنهور .

- رفع ١١٧ مخالفة إشغال طريق بمناطق التمليك سوق سيدي شحاتة، الحدائق، شارع عزيز المصري وشارع أحمد عرابي بمركز ومدينة كفر الدوار

- إزالة الإشغالات بشارع جمال عبد الناصر لتحقيق السيولة المرورية بمركز ومدينة إدكو .

- رفع كافة الإعلانات المخالفة بمركز ومدينة الدلنجات .

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