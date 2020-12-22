تعرف على الطرق الصحيحة لتعامل الأسرة مع الأطفال في زمن كورونا

قال الدكتور محمد المهدى ، استشارى الطب النفسى بجامعة الأزهر ، إن الرعب يؤثر ويضعف جهاز المناعة ، مؤكدًا أن السلاح الوحيد لمواجهة الفيروس فى الوقت الحالى هو الجهاز المناعى للجسم .





وأضاف الدكتو ر محمد المهدى ، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر ، المذاع على فضائية الأولى المصرية ، أنه لابد من أخذ الاحتياط اللازم ، والحرص عن الخوف المرضي ، لان الخوف الشديد الذي يصل إلى الهلع يفرز مادة الكورتيزون فى الدم مما يؤدى إلى إعاقة حركة خلايا المناعة فى مهاجمة الفيروس .





وأشار استشارى الطب النفسى بجامعة الأزهر ، إلى أن ، الخوف الطبيعي يثمر إجراءات وقائية ، متابعًا أن الطفل يمتلك إدراك حسى ويجهل المفردات المعنوية ، لذلك لابد من توصيل المعلومة الخاصة بالفيروس للطفل بطريقة بسيطة غير مرعبة .





وتابع استشارى الطب النفسي بجامعة الأزهر ، أن حرمان الأطفال من مصادر البهجة فى حياتهم مثل الخروج والسفر والذهاب للمدرسة بسبب فيروس كورونا ، بالإضافة إلى الخوف الشديد الذي نبثه في نفوسهم من الفيروس قد يؤدى إلى إصابة الطفل بالاضطرابات النفسية .



