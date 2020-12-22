تعرف على الطرق الصحيحة لتعامل الأسرة مع الأطفال في زمن كورونا

قال الدكتور محمد المهدى ، استشارى الطب النفسى بجامعة الأزهر ، إن الرعب يؤثر ويضعف جهاز المناعة ، مؤكدًا أن السلاح الوحيد لمواجهة الفيروس فى الوقت الحالى هو الجهاز المناعى للجسم .
وأضاف الدكتور محمد المهدى ، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر ، المذاع على فضائية الأولى المصرية ، أنه لابد من أخذ الاحتياط اللازم ، والحرص عن الخوف المرضي ، لان الخوف الشديد الذي يصل إلى الهلع يفرز مادة الكورتيزون فى الدم مما يؤدى إلى إعاقة حركة خلايا المناعة فى مهاجمة الفيروس .
وأشار استشارى الطب النفسى بجامعة الأزهر ، إلى أن ، الخوف الطبيعي يثمر إجراءات وقائية ، متابعًا أن الطفل يمتلك إدراك حسى ويجهل المفردات المعنوية ، لذلك لابد من توصيل المعلومة الخاصة بالفيروس للطفل بطريقة بسيطة غير مرعبة .
وتابع استشارى الطب النفسي بجامعة الأزهر ، أن حرمان الأطفال من مصادر البهجة فى حياتهم مثل الخروج والسفر والذهاب للمدرسة بسبب فيروس كورونا ، بالإضافة إلى الخوف الشديد الذي نبثه في نفوسهم من الفيروس قد يؤدى إلى إصابة الطفل بالاضطرابات النفسية .
وأكد استشاري الطب النفسي بجامعة الأزهر ، أن الاضطرابات النفسية للطفل تأتي في هيئة إجهاد وتعب نفسي أو سلوكي مع وجود اضطراب فى الاكل والنوم ، بالإضافة إلى الاضطرابات السلوكية مثل العنف والعناد الزائد في تصرفاته .