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تعرف على الطرق الصحيحة لتعامل الأسرة مع الأطفال في زمن كورونا

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:59 ص
استشارى الطب النفسى
استشارى الطب النفسى بجامعة الأزهر
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ريهام فيكتور
قال الدكتور محمد المهدى ، استشارى الطب النفسى بجامعة الأزهر ، إن الرعب يؤثر ويضعف جهاز المناعة ، مؤكدًا أن السلاح الوحيد لمواجهة الفيروس فى الوقت الحالى هو الجهاز المناعى للجسم .

وأضاف الدكتور محمد المهدى ، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر ، المذاع على فضائية الأولى المصرية ، أنه لابد من أخذ الاحتياط اللازم ، والحرص عن الخوف المرضي ، لان الخوف الشديد الذي  يصل إلى الهلع يفرز مادة الكورتيزون فى الدم مما يؤدى إلى إعاقة حركة خلايا المناعة فى مهاجمة الفيروس .

وأشار استشارى الطب النفسى بجامعة الأزهر ، إلى أن ، الخوف الطبيعي يثمر إجراءات وقائية ، متابعًا أن الطفل يمتلك إدراك حسى ويجهل المفردات المعنوية ، لذلك لابد من توصيل المعلومة الخاصة بالفيروس للطفل بطريقة بسيطة غير مرعبة .

وتابع استشارى الطب النفسي بجامعة الأزهر ، أن حرمان الأطفال من مصادر البهجة فى حياتهم مثل الخروج والسفر والذهاب للمدرسة بسبب فيروس كورونا ، بالإضافة إلى الخوف الشديد الذي نبثه في نفوسهم من الفيروس قد يؤدى إلى إصابة الطفل بالاضطرابات النفسية .

وأكد استشاري الطب النفسي بجامعة الأزهر ، أن الاضطرابات النفسية للطفل تأتي في هيئة إجهاد وتعب نفسي أو سلوكي مع وجود اضطراب فى الاكل والنوم ، بالإضافة إلى الاضطرابات السلوكية مثل العنف والعناد الزائد في تصرفاته .
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