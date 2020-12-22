النائب عطية الفيومى يتوقع إجراء انتخابات المحليات نهاية العام المقبل

حرص عدد كبير من نواب البرلمان الفائزين عن دائرة قطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا على مصافحة الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزى.





وشهد البهو الفرعونى المخصص لاستقبال أعضاء البرلمان الجدد لاستخراج كارنيهات العضوية حالة من الود جمعت بين الأمين العام لمجلس النواب محمود فوزى والنواب الحاليين لبرلمان ٢٠١٥ ، والفائزين بالمقاعد النيابية لبرلمان ٢٠٢١، وأبرزهم النواب كمال عامر ،الدكتورة إيناس عبد الحليم، أحمد العوضى، هشام الحصرى.





وأكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومى أن الامانة العامة للجلس قامت بعدد من الإجراءات التنظيمية لاستخراج كارنيهات العضوية.

وأشار إلى أن المجلس الجديد سيشهد زحم تشريعى كبير ولا سيما أن هناك عددا من التشريعات الهامة سيناقشها المجلس فى الفصل التشريعى الثانى وابرزها قانون الإدارة المحلية، قائلا: هو استحقاق دستورى وعلينا إصداره.

وتوقع الفيومى إجراء الانتخابات الخاصة بالمحليات نهاية الربع الأخير من العام الجديد.

وقال: العام الحالى كان عاما مليئا بالتحديات، ورغم ذلك استطاعت الدولة المصرية والقيادة السياسية فى عبور الأزمة التى يواجهها العالم بسبب تفشى فيروس كورونا، لافتا إلى أن مصر من الدول القليلة التى صمدت تجاه كل هذه التحديات ولم تواجه ازمات اقتصادية.

كما حضر للمجلس لاستخراج الأوراق كلا من النائبين صفوت البياضى و يوسف الحسينى، ويبلغ إجمالى النواب الذين حضروا حتى الآن ١٠ من إجمالى ١٠٠ عضوا.





وحرصت الأمانة العامة بمجلس النواب على إذاعة الأغانى الوطنية منذ الصباح، وذلك احتفالا بقرب انطلاق الفصل التشريعى الثانى.





وقال المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب إن عددا من الإجراءات الاحترازية تم اتخاذها لتحقيق التباعد الاجتماعى، وذلك خلال استخراج النواب الجدد لكارنيهات العضوية.



