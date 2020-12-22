تخصيص "واتس آب" لاستقبال أفكار الشباب الجديدة للمشروعات بمطروح

كشف المهندس حسام صالح مدير جهاز ان جهاز المشروعات يعمل علي تقديم الخدمات من خلال مساعدة الشباب فتبنى أفكار مشروعات وتأسيس ودعم المشروعات وتمويل مشروعات ودعم فنى وتسويق وتطوير للمشروعات. المشروعات بمطروح ان جهاز المشروعات يعمل علي تقديم الخدمات من خلال مساعدة الشباب

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وأوضح أن قيمة تمويلات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة مطروح هذا العام ٢٠٢٠ بلغت٢٨،٩ مليون جنيه ، مشيرا إلى أنه بناء علي توجيهات معالي اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لدعم قطاع المشروعات الصغيرة تم تخصيص رقم واتس اب ٠١٠٢٤٣٢٠٤٩٣ لاستقبال كافة رسائل .





وأشار أن أهم الرسال المستهدف استقبالها افكار جديدة للمشروعات و معوقات ومشكلات تواجه الشباب في تأسيس المشروعات واراء و مقترحات تخص قطاع المشروعات الصغيرة لافتا أنه سيتم التواصل مع الشباب من خلال متخصصين من فرع الجهاز بمحافظة مطروح لطرح حلول ومناقشة الأفكار و الآراء وسيتم اعداد تقرير مجمع دورى بكافة الرسائل و الآراء و المقترحات والمشكلات التي تخص قطاع المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر بمحافظة مطروح للعرض على محافظ مطروح لتذليل كافة المعوقات وتحقيق الاستفادة لأبناء المحافظة.





ووجه محافظ مطروح بتوضيح فرص العمل المتاحة وكيفية مساعدة الشباب وتذليل كافة العقبات مع توضيح كافة الخدمات والتسهيلات خاصة التى يقدمها جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ،و يمكن ان يستفيد منها شباب و أهالى المحافظة .





واضاف ان الشباب اهم الفئات في المجتمع فهم شباب اليوم ورجال الغد لذلك يجب العمل على توفير فرص عمل لهم وحمايتهم من البطاله مع العمل على توفير مصدر داخل لهم.







