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أخبار البلد

لمدة 3 أشهر.. شعراوى: دورات في الصناعات الحرفية للشباب بـ 10 محافظات منتصف يناير 2021

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:42 ص
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية
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ايمان البكش
تبدأ وزارة التنمية المحلية منتصف يناير 2021 تنفيذ دورات تدريبية جديدة للشباب بمراكز التدريب الحرفي بالمحافظات، والتى تدعمها الوزارة بالميكنة والخامات اللازمة في مجالات الأثاث والنجارة والجلود والأحذية والملابس الجاهزة.


يأتي ذلك فى ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوىن وزير التنمية المحلية، لفتح آفاق جديدة أمام الشباب لتدريبهم على الأعمال الحرفية وخلق جيل مدرب من العمالة الحرفية بالمحافظات.


وأوضح اللواء محمود شعراوى أن البرنامج التدريبي يستمر لمدة 3 أشهر وينفذ في 10 محافظات هي الإسماعيلية وأسيوط والأقصر والوادى الجديد والبحيرة والشرقية والفيوم وسوهاج وبورسعيد والغربية، بتكلفة 540 ألف جنيه، مشددًا على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال البرنامج التدريبي، وذلك حفاظًا على صحة المتدربين.


وقال إنه تم التنسيق مع المحافظات المشار إليها ورصد احتياجاتهم التدريبية وإعداد الشباب التى سيتم تدريبهم والحرف التى يتم التدريب عليها وأسماء الوحدات والمراكز التدريبية الموجودة بها، وذلك لتحقيق أقصى استفادة من التدريب.


وأشار اللواء شعراوى إلى قيام 9 محافظات أخرى هى مطروح وجنوب سيناء وبنى سويف والدقهلية وقنا ودمياط والمنوفية والقليوبية والمنيا باستكمال دورات تأهيل الشباب والفتيات على الصناعات الحرفية، والتى تم إدراج اعتمادات مالية لها خلال العام المالى السابق، ولم يتم تنفيذها بسبب فيروس كورونا.


وأكد أنه يمكن للشباب الذى يتم تدريبه بدء مشروع صغير فى ذات مجال التدريب من خلال الحصول على قروض عن طريق برنامج "مشروعك" أو صندوق التنمية المحلية بما يتيحه من فرص إقراض ميسرة وسريعة للراغبين وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة.


وطالب اللواء محمود شعراوى الشباب الراغبين فى الالتحاق بالبرنامج التدريبي للصناعات الحرفية بالتواصل مع إدارات الصناعات الحرفية بدواوين عموم المحافظات لتسجيل بياناتهم والاستفادة من الدورات فى خلق جيل جديد من العمالة الحرفية الماهرة وسد الفجوة فى سوق العمل لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التى تهدف إليها الوزارة بعمل التدريب التحويلى للشباب.


وأضاف الوزير أنه يجرى العمل حاليًا على تطوير عمل المراكز الحرفية التابعة للوزارة بالمحافظات، وتحديد المؤشرات الإيجابية والسلبية للدورات السابقة التى نظمتها الوزارة لأخذها فى الاعتبار عند تنفيذ الدورات الحرفية الجديدة وتحقيق الاستفادة القصوى من التدريب، ولتكون هذه الدورات جاذبة للشباب والفتيات لخلق فرص عمل مناسبة لهم.
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