مش شجاعة.. شاهد هانى الناظر يحذر من استخدام المياه الباردة فى الشتاء

قال الدكتور هانى الناظر، رئيس مركز البحوث الأسبق، إنه يجب استخدام المياه الدافئة فى فصل الشتاء، لأن المياه الباردة مضرة للبشرة، كما أن المياه الساخنة تؤدى إلى جفاف الجلد.





وتابع الناظر ، خلال حديثه ببرنامج " 8 الصباح" المذاع على فضائية " dmc"، أن استخدام المياه الباردة فى الشتاء ليس من الشجاعة ولا القوى ولكنه يسبب ضرر شديد على الجلد.





وتابع انه يجب ارتداء القفازات خلال غسل الأطباق والخضروات والفاكهة وغيرها، لحماية البشرة من المياه والصابون، لأنه يسبب ما يسمى بـ " مرض ست البيت" لن الصابون شئ عضوى يضر بالبشرة.





وحذر من الاستخدام الخاطئ والمتكرر للكحول، خاصة فى المنزل، مؤكدًا أن غسيل اليدين بالمياه والصابون أفضل من الكحول.



