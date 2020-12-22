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رياضة

مانشستر سيتي يتطلع لتعميق جراح أرسنال في كأس الرابطة.. الليلة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:36 ص
مانشستر سيتي - آرسنال
مانشستر سيتي - آرسنال
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إسراء أشرف
يحل فريق مانشستر سيتي، ضيفا على نظيره أرسنال، اليوم، الثلاثاء، في تمام العاشرة مساءً، بدور ربع النهائي، من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ويسعى مانشستر سيتي حامل اللقب في مواجهة اليوم، لتعميق جراح أرسنال الذي لم يحقق أي فوز خلال آخر 7 مباريات له في الدوري الإنجليزي، ويتفوق بفارق 4 نقاط فقط أمام أقرب مراكز الهبوط بجدول الترتيب، وقد خسر مباراته الماضية أمام إيفرتون 1-2 مساء السبت.

في المقابل يتطلع أرسنال إلى تصحيح المسار ووضع نهاية لسلسلة نتائجه المخيبة للأمال، عبر تحقيق نتيجة إيجابية، لكنه يواجه مهمة صعبة أمام مانشستر سيتي حامل لقب كأس الرابطة.

وكانت رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم، قد أعلنت تأجيل نهائي كأس الرابطة لمدة شهرين حتى 25 أبريل، أملا في عودة الجماهير للمدرجات بحلول هذا الموعد.

وكان من المقرر إقامة نهائي المسابقة في 28 فبراير بملعب ويمبلي.
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