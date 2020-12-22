لنشر اللعبة.. الجايكا اليابانية تسلم مضارب وقفازات هدية للاتحاد المصري لـ البيسبول

تسلم إبراهيم شريف، رئيس الاتحاد المصري لـــ البيسبول، عددا من كرات ومضارب وقفازات اللعبة مقدمة هدية من الشعب الياباني، في حفل، أقيم بهذه المناسبة، بملعب مدرسة إسماعيل القباني بالإسكندرية.





وخلال الاحتفالية أعرب رئيس الاتحاد المصري للبيسبول والسوفتبول، عن تقديره لتسلم أدوات لعبة البيسبول المقدمة من الشعب الياباني، ومقدما الشكر للدعم المقدم من جريدة "يوميوري شيمبون" اليابانية ووكالة التعاون الدولي اليابانية "جايكا"، ومؤكدًا على استمرار تدريبات البيسبول والسوفتبول في مصر متمنيًا انضمام الأشخاص اليابانيين المقيمين في مصر إلى التدريبات لتبادل الخبرات.





وتمت عملية تسليم الهدية في إطار التعاون بين الجايكا وجريدة "يوميوري" اليابانية، للعمل على زيادة شعبية اللعبة في مصر، حيث لها شعبية كبيرة في اليابان، وستكون ضمن المسابقات الرسمية خلال دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021.





ويأتي هذا التبرع من قبل هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" ضمن برنامج "الابتسامة حق للجميع في العالم" لجمع الادوات ذات الصلة بالرياضة والثقافة والتعليم والرعاية الاجتماعية وما إلى ذلك، والتي تقدم للبلدان التي يعمل بها متطوعو جايكا. وخاصة معدات البيسبول.





وتتعاون جايكا في "مشروع دعم البيسبول والقفازات في العالم" مع كبري الشركات الصحفية اليابانية Yomiuri Shimbun التي تمتلك نادي محترف للبيسبول.





وفي إطار هذا التحالف، تقوم جريدة "يوميوري شيمبون" وجايكا بجمع قفازات البيسبول والمضارب والكرات من المواطنين اليابانيين ليتم اعادة تقديمها الي بلاد العالم.





وسعى "شوهي ناكاموتو" متطوع جايكا السابق، الذي عمل في نادي سبورتنج الرياضي بالإسكندرية،لجمع أدوات البيسبول للاتحاد المصري للبيسبول والسوفتبول الذي تأسس عام 2015، وقد نجح في جمع 55 قفاز و218 كرة و 20 مضربًا من خلال البرنامج العالمي “الابتسامة حق للجميع في العالم."





وكان من المخطط أن يقوم ناكاموتو و"جايكا" بتقديم هذه الأدوات إلى الاتحاد المصري للبيسبول والسوفتبول في مارس الماضي، لكن بسبب انتشار فيروس كورونا في مصر اضطر ناكاموتو للعودة إلى اليابان، إضافة لتعليق الاتحاد لنشاطه مما أدي الى تأخير تقديم هذه الأدوات.





ومنذ أن قام الاتحاد المصري للبيسبول والسوفتبول باستئناف تدريباته في أغسطس الماضي، قررت جايكا استكمال مبادرة ناكاموتو لتسليم أدوات البيسبول إلى الاتحاد المصري.