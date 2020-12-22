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حوادث

النقض تلغى الإعدام وتقضى بالمؤبد لمتهم بقتل مواطن بسبب الثأر

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 12:14 م
صدى البلد
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محمد عبدالله
قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من متهم بقتل مواطن باستخدام أسلحة نارية نتيجة الثأر والصادر بحقه حكما بالإعدام شنقا، وصححت الحكم ليصبح الحكم السجن المؤبد بدلا من حكم الإعدام.


وتضمن منطوق الحكم أولا بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليه شكلا وفى الموضوع برفضه، ثانيا بقبول عرض النيابة العامة للقضية وفى الموضوع بتصحيح الحكم المعروض بجعل العقوبة المقضى بها على المحكوم علية هى السجن المؤبد بدلا من عقوبة الإعدام.


وكانت محكمة جنايات نجع حمادي، قضت في تلك القضية بإحالة أوراق 6 متهمين لفضيلة المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم لاتهامهم بقتل مواطن رميا بالرصاص.


ترجع أحداث الواقعة حينما تلقى مدير أمن قنا إخطار يفيد بمصرع مواطن إثر إصابته بطلقات نارية، في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بقنا، وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية قيام المتهمين بإطلاق وابل من النيران على المجني عليه بسبب الخلافات الثأرية بين العائلتين.


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