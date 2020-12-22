مجلس النواب: نراعي الإجراءات الاحترازية ضد كورونا خلال استقبال النواب الجدد

قال المستشار محمود فوزى، الأمين العام لمجلس النواب، إن يتم استقبال النواب الجدد على مدار 6 أيام، يخصص 3 أيام لنواب القائمة، و3 أيام أخر للنظام الفردي، منوها إلى أن اليوم تشمل المناطق القاهرة، شمال و وسط الدلتا، بواقع 100 نائب يوميا، حيث تم امتداد الأيام وذلك بسبب الظروف الصحية التى يمر بها العالم، حيث يتم تحقيق التباعد الاجتماعي مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامة جميع النواب والعاملين بالمجلس.





وأضاف محمود فوزى، خلال حواره في برنامج" الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن اليوم يتم تسليم العضوية للنواب، حيث أنه تم إعداد وطبع البطاقات العضوي الخاصة بالنواب، حيث أنه تم التواصل من قبل مع النواب ليتم ملئ الاستمارات الخاصة وأيضًا تم الحصول على صورهم الخاصة، وبالتالي يأتي النائب لاستلام بطاقته عضويته مباشرة.





وأشار "فوزى"، إلى أن كان من الصعب نجاح هذه المنظومة بدون التعاون الذى تم بين الأحزاب والكتل السياسية، متقدما بالشكر إلى تلك الكتل السياسية والحزبية، وخاصة حزب مستقبل وطن الذى كان له دور كبير فى مساعدة المجلس لاستخراج جميع البطاقات العضوية.





وأكد الأمين العام لمجلس النواب، أن تسلم اليوم كل نائب حقيبة برلمانية، التى تحمل بعض القوانين الأساسية، ومنها قوانين الدستور، قانون مجلس النواب، مجلس الشيوخ، الأحزاب السياسية، اللائحة الداخلية وأيضًا الشرائط الرسمية، إضافة إلى وجود جهاز تابلت، حيث تم البدء فى تسليمه من المجلس منذ الفصل التشريعي الأول للإدارة الرقمية دون الاعتماد على الورق نهائيا.





وأوضح، أن يستطيع النائب أن يتراسل مع المجلس، حجز كلمته بالمجلس، يقوم بطلب تعديل ماد معينة، إضافة إلى تقديم أدوات تشريعية ورقابية للمجلس عن طريق التابلت، مؤكدًا وجود 656 عضو منتخب حتى الأن، 472 عضو برلمان حزبي، 73 عضوا مستقلا، وتلك النسبة تكون عكسية للبرلمان السابق حيث أنه كان نسبة المستقلين عالية جدا.



