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ثقافة

"ليالي تشرين".. رواية جديدة لـ يوسف حسنين عن قوة الحضارات العربية

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:51 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
يصدر قريبًا للكاتب يوسف حسنين، رواية جديدة بعنوان "ليالي تشرين"، والتي تناقش مجموعة  كبيرة من الوقائع الوجودية داخل بعض المجتمعات العربية.

ويتناول الكاتب في الرواية صراع الحضارات التي ظهرت على الأرض ويصل بها إلى نمو المجتمعات العربية وتألقها في الوقت الحالي.

ويرصد المؤلف في روايته "ليالي تشرين" تأثير جغرافيا المنطقة العربية في ظهور الحضارات العريقة قديما، ويستشرف من هذا المنطق قدرة وسيطرة العرب في صنع تاريخ العالم خلال الفترة القليلة المقبلة، رغم سيطرة القوى الأوروبية وأمريكا والصين على قوة الصناعة والطاقة في العالم.

وكشف الكاتب يوسف حسنين، أنه يحضر حاليا لأن تكون روايته داخل أروقة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52 والمقرر لها يونيو 2021، وذلك بعد قرار تأجيل المعرض من قبل وزارة الثقافة المصرية.

وكانت قد قررت اللجنة الإدارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في اجتماعها الأول برئاسة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، تأجيل موعد المعرض لهذا العام ليكون موعده المقترح الأربعاء 30 / 6 / 2021 وتستمر إقامته حتى الخميس 15 / 7 / 2021 بزيادة أربعة أيام على المعتاد.

وعقدت اللجنة وناقشت المستجدات المطروحة على مستوى العالم وتطورات جائحة كورونا وأثرها على خريطة معارض الكتب في العالم؛ الأمر الذي أدى إلى  إلغاء أو إرجاء المعارض الدولية المزمع إقامتها في الفترة المقبلة.

كما نوقش أيضًا مشاركات المؤسسات الدولية والناشرين العرب والأجانب مما يتوقع معه صعوبة التنقل بين الدول وبخاصة في فصل الشتاء، الأمر الذي قد يؤثر على المشاركات الخارجية في المعرض.

ونظرًا للظروف ذاتها فقد تم التنسيق بين الجانبين المصري واليوناني علي تأجيل مشاركة اليونان بوصفها ضيف شرف المعرض للدورة التالية لهذه الدورة حرصًا من الجانبين علي أن تكون المشاركة الفعالة دالة علي عمق العلاقات التاريخية والثقافية بين مصر واليونان.

ومن المقرر أن تبدأ كل من اللجنة الإدارية العليا واللجنة الاستشارية العليا في عقد اجتماعاتها بصورة دورية لإعداد الخطط التنفيذية لإقامة المعرض مراعية ما يطرأ من مستجدات.
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