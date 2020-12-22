أسعار العملات العربية بالبنك الأهلي المصري اليوم الثلاثاء 22-12-2020

.ننشر أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري اليوم، الثلاثاء 22-12-2020، وفقًا لآخر تحديث فى البنك الأهلى المصري
أسعار العملات العربية في البنك الأهلي المصري
سجل الدينار الكويتي للشراء 48.5953 جنيه والبيع 51.7701 جنيه
سجل الريال السعودي للشراء 4.0783 جنيه والبيع 4.1913 جنيه
سجل الدرهم الاماراتي للشراء 4.2302 جنيه والبيع 4.2799 جنيه
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سجل الدينار البحريني للشراء 40.3618 جنيه والبيع 41.6943 جنيه
سجل الريال العماني للشراء 39.6447 جنيه والبيع 40.8322 جنيه
سجل الريال القطرى للشراء 4.1105 جنيه والبيع 4.3163 جنيه
سجل الدينار الأردنى للشراء 21.7246 جنيه والبيع 22.2034 جنيه