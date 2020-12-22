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اقتصاد

أسعار العملات العربية بالبنك الأهلي المصري اليوم الثلاثاء 22-12-2020

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 02:00 م
العملات العربية
العملات العربية
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هاجر رزق
 .ننشر أسعار  العملات العربية أمام الجنيه المصري اليوم، الثلاثاء 22-12-2020، وفقًا لآخر تحديث فى البنك الأهلى المصري


أسعار العملات العربية في البنك الأهلي المصري
سجل الدينار الكويتي للشراء 48.5953 جنيه  والبيع 51.7701 جنيه

 سجل الريال السعودي‏ للشراء 4.0783 جنيه   والبيع 4.1913 جنيه  

‏ سجل الدرهم‏ ‏الاماراتي للشراء 4.2302 جنيه   والبيع 4.2799 جنيه

 
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سجل الدينار البحريني للشراء 40.3618 جنيه والبيع 41.6943 جنيه  

‏سجل الريال ‏العماني للشراء 39.6447 جنيه  والبيع 40.8322 جنيه  

‏ سجل الريال‏ ا‏لقطرى‏ للشراء 4.1105 جنيه   والبيع 4.3163 جنيه  

‏ سجل الدينار‏ ‏الأردنى  للشراء 21.7246 جنيه  والبيع 22.2034 جنيه  

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