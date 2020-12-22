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مرأة

نشرة المرأة والصحة.. أصحاب هذه الفصيلة من الدم أقل عرضة للإصابة بالفيروس.. سلالة كورونا الجديدة أكثر عدوى بنسبة 70%

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 02:00 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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نهى هجرس
نشر موقع "صدى البلد" عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرزها خلال هذا التقرير.


بينما يعمل الباحثون على مدار الساعة للتعرف على عوامل خطر الإصابة بفيروس كورونا، كشفت دراسات جديدة، نُشرت في مجلة Blood Advances ، أن الأشخاص ذوي فصيلة الدم O أقل عرضة للإصابة بفيروس Covid-19 من أي فصيلة دم أخرى.


كشف الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، عن حقيقة تأثير السلالة الجديدة من كورونا بشكل أقوى وأكثر خطورة على المتعافين من الشخص المصاب لأول مرة.


حدد فريق بحثي في ​​جامعة كاليفورنيا، كلية ريفرسايد للطب، مسارًا يتضمن الخلايا النجمية، وهي فئة من الخلايا الداعمة للجهاز العصبي المركزي، والتي يمكن أن تلقي الضوء على سبب حدوث النوبات في مجموعة فرعية من مرضى التصلب المتعدد، أو مرض التصلب العصبي المتعدد.


فيروس كورونا هو مرض يصيب الناس من جميع الأعمار على حد سواء، ومع ذلك تعتمد شدته على عوامل، منها مستويات المناعة لديك وأيضا جنس المصاب.


بينما تستمر حالات الإصابة بفيروس كورونا في الارتفاع في جميع أنحاء العالم وتسارع حملات التطعيم في المرحلة الأولى ، إلا أن  اكتشافا علميا جديدت أثار قلق الخبراء، ويُعتقد أن نوعًا جديدًا من COVID من فيروس SARS-COV-2 ، يؤدي إلى زيادة الحالات في جميع أنحاء لندن وأجزاء من المملكة المتحدة، يُعتبر أكثر عدوى من السلالات الأخرى.
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