نشرة المرأة والصحة.. أصحاب هذه الفصيلة من الدم أقل عرضة للإصابة بالفيروس.. سلالة كورونا الجديدة أكثر عدوى بنسبة 70%

بينما تستمر حالات الإصابة بفيروس كورونا في الارتفاع في جميع أنحاء العالم وتسارع حملات التطعيم في المرحلة الأولى ، إلا أن اكتشافا علميا جديدت

أثار قلق الخبراء، ويُعتقد أن نوعًا جديدًا من قلق الخبراء، ويُعتقد أن نوعًا جديدًا من COVID من فيروس SARS-COV-2 ، يؤدي إلى زيادة الحالات في جميع أنحاء لندن وأجزاء من المملكة المتحدة، يُعتبر أكثر عدوى من السلالات الأخرى.