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ثقافة

بينها "أحذية التفكير الستة".. 3 كتب جديدة لـ دي بونو تصدرها نهضة مصر للنشر

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 01:05 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
قامت نهضة مصر للنشر بإصدار ثلاثة كتب جديدة لرائد التفكير الإبداعي في العالم "إدوارد دي بونو"؛ وهي: "علم نفسك كيف تفكر"، "أحذية التفكير الستة" و"التفكير الجانبي". 

وتتطرق الكتب الثلاثة إلى شرح طرق أساليب التفكير وتقديم أدوات تساعد القارئ على تنمية مهاراته الفكرية وتواصله مع الآخرين؛ حيث يشرح "دي بونو" في كتاب "علم نفسك كيف تفكر" أن التفكير السليم يرتكز على عملية مكونة من خمس مراحل يمكن لأي شخص تعلمها بسهولة، تمكن هذه العملية أي إنسان من تقييم أهدافه، وترتيب المعلومات المتاحة لديه، وتحديد خياراته، واتخاذ القرارات، وأخيرًا تحويل الأفكار إلى أفعال. كما يقدم هذا الكتاب نصيحة رائعة لأي شخص يريد التعامل بفاعلية مع الحياة بسرعة وكفاءة.

أما في كتاب "أحذية الفعل الستة" يقدم "دي بونو" ستة أساليب للفعل، ويرمز لها بستة أحذية لها ألوان وأشكال مختلفة، ودلالات رمزية لأساليب التصرف المختلفة للتعامل مع المواقف الحياتية واتخاذ الأفعال المؤثرة.

 وفي كتابه "التفكير الجانبي" الذي يعد مرجعًا عمليًّا لأساليب التفكير الإبداعي؛يعمل الكاتب على توجيه القارئ إلى تخطي أسلوب التفكير الرأسي الجامد إلى أسلوب التفكير الجانبي الذي ينطوي على قدر كبير من الإبداع. 

ومن المعروف أن"دي بونو"هو عالم نفس وطبيب شهيرمن مواليد مالطا عام 1933م ، حاصل على الدكتوراه من كلية مالطا الملكية، ثم أكمل دراسته في جامعة أكسفورد،وحصل على أكثر من وسام شرف، وتميز في علم النفس والفيزيولوجيا، ولم يقف عند هذا الحد بل تابع دراسته ونال الدكتوراه في الفلسفة.

وقد قام بتشييد مدرسة التفكير مع "مايكل هيويت - غليسون" عام 1979، كما قام بتأليف حوالي 85 كتابًا تمت ترجمتها إلى حوالي46 لغة. 

الجدير بالذكر أن هذه الإصدارات لا تعد الوحيدة لدار نهضة مصر للنشر في مجال التنمية الذاتية؛ حيث تحرص الدار على ترجمة العديد من الأعمال في هذا المجال، نذكر منها "مدرب الحياة الذكي"، و "مهارات التواصل الذكي" لـ"جيل هاسون"، و"قبعات التفكير الست" الذي يعد أكثر كتب "دي بونو شهرة". وتأتي هذه الإصدارات حرصًا من الدارعلى رفع وعي الشباب وتمكينهم من تنمية قدراتهم من خلال تزويدهم بأفضل الكتب العالمية المترجمة إلى العربية في مختلف المجالات.
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