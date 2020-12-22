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اقتصاد

قطاع الأعمال: 20 مليون دولار تكلفة تدشين مركزي البيانات للشركات التابعة خلال 5 سنوات

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 12:00 م
جانب من التوقيع
جانب من التوقيع
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علياء فوزي
أعلن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن تكلفة  تدشين مركزين لاستضافة البيانات والحوسبة السحابية للشركات التابعة يصل لنحو 20 مليون دولار خلال الـ 5 سنوات المقبلة.

جاء ذلك خلال توقيع عقد تقديم خدمات استضافة الحوسبة السحابية للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بالتعاون مع شركة "فايبر مصر للأنظمة" إحدى شركات مجموعة "بنية"، وشركة "فودافون مصر".

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وقال توفيق، إن التكلفة السنوية تصل لنحو 4 ملايين دولار، حيث سيتم تدشين مركزا لاستضافة بيانات شركات وزارة قطاع الأعمال العام على شبكة حوسبة سحابية خاصة مؤمنة لاستضافة التطبيقات التكنولوجية للشركات لخدمة 2500 مستخدم.

وأوضح توفيق في تصريحات صحفية، أنه سيتم إنشاء المركز الأول بالتعاون مع شركتي فودافون مصر وفايبر مصر، وذلك لنحو 15 شركة تابعة كمرحلة أولى، فضلا عن تجهيز وتطوير البنية التحتية للشركات لاستخدام نظم تخطيط موارد المؤسسات متزامنا مع تنفيذ النظم في الشركات، وكذلك تزويد المستخدمين بأجهزة حاسب الي جديدة ومؤمنة، منوها بانه من المستهدف الانتهاء من المرحلة الأولى خلال شهر فبراير أو مارس المقبلين.

وذكر أنه عند قرب الانتهاء من تطوير كل الشركات المستهدف استغراقه عام، سيتم البدء في تدشين المركز الثاني، منوها أن الشركات سوف تتحمل تكلفة تلك الاستضافة في ظل أن تلك المراكز سوف توفر عليها الملايين لاتخاذ القرار السليم.

وتابع" يدعم بقوة خطوات تطوير وميكنة نظم العمل في الشركات القابضة والتابعة في إطار مشروع الوزارة للتحول الرقمي، حيث ستتيح هذه الخدمات تطورا في أداء شركات قطاع الاعمال وسرعة في انجاز المهام مع وجود دعم فني على مدار الـ 24 ساعة لكل تطبيقات تخطيط وادارة موارد الشركات".
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