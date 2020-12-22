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حوادث

ضبط 5 أطنان زيت زيتون مغشوش داخل مصنع غير مرخص بالمطرية

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 11:58 ص
ضبط ٥ طن زيت زيتون
ضبط ٥ طن زيت زيتون مغشوشة
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كتب محمد صبري

تمكن رجال مباحث التموين بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة من ضبط ٥ أطنان زيت زيتون مغشوشة داخل مصنع غير مرخص بالمطرية.

 

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصة جرائم الغش التجارى.

 

تمكنت مباحث إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مصنع لتعبئة زيت الزيتون - كائن بدائرة قسم شرطة المطرية لإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية زيت الزيتون مجهولة المصدر، وتعبئتها داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية (مقلدة) بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

وعثر بداخل المصنع على كمية قدرها ٥ أطنان زيت زيتون و٢٢٠٠ زجاجة مُعدة للتعبئة، وجميع المضبوطات مجهولة المصدر غير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.


وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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