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حوادث

ضبط عاطل والبحث عن آخر لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار ببولاق أبو العلا

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 12:16 م
ضبط عاطل والبحث عن
ضبط عاطل والبحث عن أخر لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار
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كتب محمد صبري
مازال حلم الثراء السريع يداعب أفكار الحالمين، حيث قام صاحب عقار ببولاق أبو العلا وبصحبته أحد الجيران بالحفر للتنقيب عن الآثار داخل العقار، تم ضبط احدهم بينما لاذ صاحب العقار بالهرب، وامر اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وأكدت تحريات ومعلومات المقدم أحمد التحيوي، رئيس مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا قيام شخص بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار ، وأمكن ضبط شخص - مقيم بالعقار المشار إليه حال قيامه بالتنقيب عن الآثار بمدخل العقار بالطابق الأرضي، وعثر بداخله على حفرة قطرها 3 متر بعمق 3 أمتار، ووجود ممر بنهاية الحفرة بطول (5 أمتار)  وأدوات التنقيب.

وبمواجهته اعترف بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار بالاشتراك مع صاحب العقار (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، واتُخذت الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب. 
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