ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

حلال المشاكل.. أول تعليق من السفير الكوري على منح وزير المالية وسام استحقاق الخدمة الدبلوماسية

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 12:24 م
السفير الكوري يتوسط
السفير الكوري يتوسط وزير المالية ورئيس مجلس الأعمال
Advertisements
محمد وديع
وصف السفير الكوري الجنوبي بالقاهرة، جين ووك هونج، اليوم الثلاثاء، عبر تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وزير المالية الدكتور محمد معيط، بـــ "حلال المشاكل" عقب منحه وسام استحقاق الخدمة الدبلوماسية من قبل الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن.

وخلال احتفالية خاصة بــ منزل السفير الكوري بالقاهرة، نهاية الأسبوع الماضي، قلد جين ووك هونج، نيابة عن الرئيس الكوري، الدكتور محمد معيط، والمهندس خالد نصير، رئيس مجلس الأعمال المصري- الكوري، الوسامين، واصفا إياهم بالصديقين العظيمين لــ كوريا.

وأشاد السفير الكوري في كلمته خلال الحفل بدور وجهود الفائزين في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات.

من جانبه أعرب خالد نصير عن سعادته بتقلد الوسام موجها شكره للرئيس الكوري مون جاي إن.

كما أعرب عن اعتزازه بوصول العلاقات بين البلدين إلى مراحل استراتيجية تعد نموذجا لأفضل العلاقات التي تقام بين دولتين.

وأشار نصير إلى أن ما بذله من جهد هو ترجمة لنهج القيادة الرشيدة لمصر وسياستها وتوجيهاتها السديدة بإقامة أفضل العلاقات مع دول العالم والانفتاح على شعوبها وتطوير مجالات التعاون معها.

ووجه الشكر إلى السفير الكوري لمواصلة مساعيه في دعم العلاقات الثنائية بين مصر وكوريا الجنوبية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم، مؤكدا أن حصوله على الوسام شرف كبير باعتباره وسام تقدير وفخر يحصل عليه المرء مرة واحدة في العمر.

ولفت إلى أن التكريم سيدفعنا للعمل كقوة دافعة وحافز لمزيد من الإنجازات من قبل مجلس الأعمال المصري الكوري، ومواصلة النشاط في دعم التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي بين البلدين، مع تشجيع الاستثمارات الكورية على التواجد في مصر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

من أمام الأهرامات.. سفير كوريا يعزف السلام الوطني المصري على الساكسفون

السفير الكوري يحتفل بالعيد الوطني واليوبيل الفضي للعلاقات المصرية الكورية

السفير الكوري الجنوبي يعزف السلام الوطني لمصر أمام الأهرامات

ندوة افتراضية حول تبادل الخبرات التنموية الكورية مع مصر

ترشيحاتنا

أحمد التهامي يوجه رسالة لـ محمد صلاح

وائل جسار يشارك في تحدي أغنية محسود.. ورد فعل مفاجئ من عمرو دياب

أدعية الفرج العاجل.. أدوية ربانية تزيل الهم والحزن

هل يجوز قول إنك لا تخلف الميعاد في حديث عقب الأذان .. الإفتاء تجيب

شوبير يحذر جماهير الزمالك من شخص يخطط لتدمير النادي

بشكل مؤقت.. رضوى الشربيني تعلن توقف حلقات برنامجها هي وبس

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج طول النظر عند الأطفال بالأعشاب والتمارين

الصورة الأخيرة.. سائح يسقط جثة هامدة من أعلى شلال بسبب سيلفي .. شاهد

4 علاجات منزلية فعالة للتخلص من الكحة