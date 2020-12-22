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فن

تعرض مواقفه الإنسانية والوطنية.. ندى بسيوني تروج لحلقتها مع فنان مصري إيطالي

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 01:17 م
ندي بسيوني و الفنان
ندي بسيوني و الفنان المصري الايطالي
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ندى فكرى
نشرت الفنانة ندى بسيونى صورة لها من حلقه برنامجها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلقت ندى بسيونى قائلة: "النهارده الساعة ٥ علي قناة النهار (حاجه حلوة) مع الفنان المصري الإيطالي العالمي الدكتور جمال مليكة، ولوحة فنية رائعة في ٢٠ دقيقة ومواقف إنسانية في إيطاليا مع الكورونا ومواقف وطنية في شرم الشيخ، أجمل فنان وإنسان، استمتعت جدا في التصوير في هذه الحلقة، منتظراكم معانا النهارده في حاجة حلوة".



كان أحدث أعمال ندى بسيوني تجسيدها لدور أم ريهام حجاج في مسلسل "لما كنا صغيرين"، الذي عُرض في موسم رمضان المنقضي.


مسلسل "لما كنا صغيرين" تأليف ‏أيمن ‏‏سلامة، وإخراج محمد ‏على، وبطولة ريهام حجاج، وخالد ‏النبوى، ‏‏ومحمود ‏حميدة، ‏ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ‏وهانى عادل، وكريم ‏‏‏قاسم، ومحمود ‏حجازى، ‏ومنة فضالى، ‏وأشرف زكى، وحسن عبد ‏‏الله، وعبد الرحيم حسن، ‏وعماد ‏رشاد، ‏وهلا السعيد.


وشاركت ندى بسيوني فى مسرحية "حمام الست" المأخوذة عن نص "حمام رومانى" للكاتب البلغاري برانيسلاف استروتايف.


العرض يدور حول أحد المواطنين اكتشف حمام الملكة كليوباترا فى بيته الذى يقع فى مدينة الإسكندرية بمنطقة بحري، ويقوم أحد باحثي الآثار بوضع يده على الحمام باعتبار أنه اكتشاف خاص به ويحاول الاستفادة منه فى تحقيق أمجاد علمية، وعلى الجانب الآخر يظهر مجموعة من الفسدة والمستغلين، منهم تجار آثار يحاولون استغلال الحمام الأثري.


وتزوجت ندي بسيوني مرتين، الأولى من المخرج المسرحي والممثل سناء شافع وأنجبت منه ابنتها مايا وذلك قبل انفصالهما، والثانية كان المخرج السينمائي "شريف يحيى" ولم تنجب منه أبناء لأن الزيجة لم تستمر طويلا بسبب وفاته.







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