مسدسات "النهاية" وتماثيل "ما وراء الطبيعة".. تعرف على صناعة ديكورات المسلسلات "فيديو"

يتساءل الكثيرون حول معرفة الكواليس وراء الأعمال الدرامية أو السينمائية، وكيفية صنع التماثيل أو المعدات التي يتم التصوير بها، ويهتم المشاهدون بالتفاصيل التي يتم تجهيزها وراء الكاميرا لإنتاج الأفلام والمسلسلات الدرامية التي يعشقها الجمهور ويرتبط بها ارتباطا كبيرا، لتمثيلها الواقع الذي نعيش فيه.





ومن ضمن الأعمال المهمة التي يعتمد عليها المخرجون و صناع العمل السينمائي او الدرامي، هي التماثيل النحتية ثلاثية الأبعاد، ومع تقدم التكنولوجيا في عصرنا الحالي، ودخول أجهزة كثيرة في الأعمال النحتية، أصبحت المنحوتات ثلاثية الأبعاد سهلة في تصنيعها وتطلب وقت قليل جدًا عن النحت العادي، ويلجأ إليها أصحاب الأعمال الفنية حتي يستنسخوا أكثر من نسخة لهم في إعادة المشاهد وتصويرها.





وتحدث المهندس محمد فريد، أحد مؤسسي شركة صناعة التماثيل ثلاثية الأبعاد، لكاميرا "صدي البلد" قائلًا أن طباعة الثلاثي أبعاد تطلب إلي تصميم ثلاثي أبعاد من المصمم أو العميل نفسه، ويتم صناعة التمثال ثلاثي الأبعاد علي الأجهزة، وإذا كان حجم التمثال كبير يتم تصنيعه علي عدة مراحل ثم تجميعه إلي تمثال واحد كبير بالحجم المطلوب.





وأوضح محمد فريد أن الشركة بدأت استنساخ شكل الإنسان عن طريق أداه استنساخ موصلة بجهاز كمبيوتر، و الذي يتعرف علي كل تفاصيل وجه الإنسان بأكمله، ثم يتم تصنيع تمثال ثلاثي الأبعاد لشكل الإنسان وإنتاج شكل مستنسخ من الإنسان الأصلي.





وتعتمد عملية الاستنساخ علي الضوء الذي يقع علي وجه الإنسان، ويتم إدخال بيانات شكل الإنسان علي جهاز كمبيوتر لإكمال البيانات التي لم يقدر جهاز الاستنساخ علي اظهارها بسبب قلة الضوء، و بعد تعديل ملف استنساخ تفاصيل الإنسان يتم بدأ عملية تكوين الشكل علي أجهزة تكوين أشكال ثلاثية الأبعاد، التي ترسم الشكل طبقة طبقة حتي اكتمال نهاية الشكل الأساسي.





ومن أشهر الأعمال الدرامية التي شارك فيها المهندس محمد فريد بأعماله ثلاثية الأبعاد: مسلسل "ما وراء الطبيعة" للمخرج عمرو سلامة وبطولة الفنان أحمد أمين، ومسلسل "النهاية" للمخرج ياسر سامي وبطولة الفنان يوسف الشريف.





قال محمد فريد أن بداية مشاركته في مسلسل "ما وراء الطبيعة" بتواصل من مهندس الديكور علي حسام معه، وهو مهتم بالتكنولوجيا الجديدة، وعرض عليه تصاميم التماثيل التي يريدها في المسلسل، وبالفعل تم تنفيذ كل التماثيل المطلوبة، فأخذ كل تمثال منهم بين ٣ إلي ٤ أيام لإنهائه، وكانت التماثيل كبيرة الحجم وتم تصنيعها علي مراحل ثم تركيبها في المرحلة الأخيرة لشكلها النهائي المطلوب.





وأكمل محمد فريد قائلًا أن أسلحة مسلسل "النهاية" تم تصنيعها بأكملها في الشركة، فتواصل معه المخرج ياسر سامي موضحًا له التحدي الذي يمر به في صناعة المسلسل، فيتطلب المسلسل تصنيع الأسلحة بأشكال مختلفة وحديثة، حيث أن أحداث المسلسل تقع في المستقبل، فيجب أن تختلف أشكال المسدسات والسيارات لأشكال متقدمة في التكنولوجيا والحداثة.





وبدا صناع مسلسل "النهاية" في رسم أشكال أسلحة ومسدسات غير واقعية، لديها تكنولوجيا عالية، لتدل علي كونها من المستقبل، وعقب محمد فريد أن وقت تصنيع أسلحة مسلسل "النهاية" كان أقل بكثير من وقت تصنيع تماثيل "ما وراء الطبيعة"، ويرجع ذلك لكثرة أعداد المسدسات المصنوعة في العمل الدرامي.





وأكد محمد فريد علي أنه تم الانتهاء من الأعداد المطلوبة لأسلحة مسلسل "النهاية" في أسبوع واحد فقط، وتم العمل بدون توقف ٢٤ ساعة في اليوم الواحد حتي ينتجوا كمية الأسلحة المطلوبة للتصوير، وتقديمها في الميعاد المناسب لانهاء المسلسل.



