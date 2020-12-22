برلماني: المجلس الجديد سيكمل مناقشة القضايا التي لم يتمكن البرلمان الحالي من إنهائها

قال فريد البياضي، عضو مجلس النواب، إن تقسيم النواب على مدار الأسبوع الماضي ساهم فى عدم وجود تكدس، حيث إن الإجراءات لم تأخذ اكثر من 10 دقائق، منوها إلى أن جميع الخطوات تم تجهيزها مسبقا، مما جعلها خطوات سريعة منظمة، إضافة إلى حرص المجلس على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، متابعا أن المواطن المصرى يستحق الكثير، متمنيا أن يكون جميع النواب فى خدمته طوال الوقت.





وأضاف فريد البياضي، خلال حواره فى برنامج" الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الهدف الأسمى للمجلس هو خدمة المواطن والمواطنين، لافتا إلى وجود قوانين موضوعة أمام مجلس النواب الحالى، وأيضا كانت موضوعة أمام المجلس السابق ولكن لم يسعفه الوقت لاستكمالها، ومن هذه القوانين مبنى قانون العمل فى العديد من القطاعات، مثل قطاع الصحة وغيره من القطاعات.





وأشار "فوزى"، إلى أنه كطبيب يحتم عليه أن يكون له انتماء خاص للقطاع الصحي، مضيفا أن هذا القطاع له الأولوية وخاصة فى مرور العالم بهذا الوباء العالمى، متابعا أن الصحة والتعليم والبحث العلمى يعتبرون من القطاعات التي تحتاج إلى المزيد من الجهد المستمر، موضحا أن هناك المزيد من التعددات الحزبية مقارن بالوقت السابق، التي تشير إلى التعبير عن أطياف سياسية مختلفة.





وأكد الأمين العام لمجلس النواب، أن تسلم اليوم كل نائب حقيبة برلمانية، التى تحمل بعض القوانين الأساسية، ومنها قوانين الدستور، قانون مجلس النواب، مجلس الشيوخ، الأحزاب السياسية، اللائحة الداخلية وايضا الشرائط الرسمية، إضافة إلى وجود جهاز تابلت، حيث تم البدء فى تسليمه من المجلس منذ الفصل التشريعي الأول للإدارة الرقمية دون الاعتماد على الورق نهائيا.



