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رياضة

موعد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسونيديب بدوري أبطال أفريقيا

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 12:09 م
فريق الأهلي
فريق الأهلي
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عبدالحكيم أبو علم
يعقد الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي وسونيديب المقرر إقامتها غدا، اليوم الثلاثاء، بمقر اتحاد الكرة في النيجر بالعاصمة نيامي، بحضور مندوبي الناديين وطاقم التحكيم ومسئولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

ويمثل الأهلي في الاجتماع الفني الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة ورئيس البعثة في النيجر، ووائل محمد، إداري الفريق، والدكتور عمرو محب المترجم.

ويلتقي الأهلي مع سونيديب في الثالثة عصر غدٍ الأربعاء بتوقيت النيجر؛ الرابعة بتوقيت القاهرة، على ملعب الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي، في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.

وأدى الأهلي مرانه الرئيسي أمس على ملعب المباراة، وتعذر إقامة مرانه اليوم على نفس الملعب الذي يستضيف مباراة في بطولة الكونفدرالية.
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