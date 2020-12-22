حصاد الكهرباء 2020.. استمرار تطوير شبكتى النقل والتوزيع.. منصة إلكترونية لتلقى شكاوى وطلبات المواطنين.. شحن العدادات بالموبايل.. إجمالى الطاقة المباعة 181 مليار ك. و. س

حصاد الكهرباء 2020

زيادة أطوال الشبكات جهد 500 ك.ف إلى نحو 6200 كم

إنشاء تحكم قومي جديد بالعاصمة الإدارية

تحديث 4 تحكمات إقليمية بالمنطقة الشمالية

دراسة ربط محطة توليد الضبعة النووية بالشبكة الكهربائية الموحدة













نجح قطاع الكهرباء في تحقيق إنجازات خلال 2020 ومواصلة النجاح فى سد العجز من الطاقة وتحويلها إلى فائض نتيجة الجهود المستمرة فى تدعيم وتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء لاستيعاب القدرات الكبيرة التى تتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها.









وقد تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية في الفترة من 2014 وتنتهي خلال العام الحالي.









وتمت زيادة أطوال الشبكات جهد 500 ك. ف من 2300 كم عام 2014 إلى نحو 6200 كم بالعام المالى 2019/ 2020، كما تمت زيادة سعات محطات المحولات جهد 500 ك. ف زيادة قدرها 4 أضعاف عن وضع الشبكة عام 2014 على ذات الجهد، بالإضافة إلى ما تمت إضافته من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على باقى الجهود سواء أكان إنشاء مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة.









إنشاء وتحديث مراكز التحكم





1- إنشاء تحكم قومي جديد بالعاصمة الإدارية، كما يجرى حاليًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ إنشاء وتحديث 4 تحكمات إقليمية بالمنطقة الشمالية (تحكم القاهرة – تحكم القناة – تحكم الإسكندرية – تحكم الدلتا).





2- إنشاء وتحديث مراكز التحكم الإقليمية بالمنطقة الجنوبية، حيث تم الانتهاء من إنشاء مركز التحكم الإقليمي الجديد بسمالوط، والذي يخدم 106 محطات محولات بمنطقة مصر الوسطى.





3_ الانتهاء من تحديث مركز التحكم الإقليمي بنجع حمادي، والذي يخدم 109 محطات محولات بمنطقة مصر العليا، وبلغت التكلفة الاستثمارية للمشروعين نحو 1.3 مليار جنيه.









ومن أهم الدراسات لمجابهة المشكلات التي تواجه الشبكة تقوم حاليًا الشركة المصرية لنقل الكهرباء بما يلى:





1- إعداد الخطط الاستراتيجية قصيرة - متوسطة - طويلة المدى لتطوير الشبكة الموحدة على مختلف الجهود ( 500، 220، 66 ك. ف).





2_ إعداد الدراسات الفنية اللازمة بالتعاون مع المكاتب الاستشارية العالمية لربط وتفريغ قدرات التوليد المدرجة بخطة الشركة القابضة لكهرباء مصر، وإجراء الدراسات الفنية اللازمة لإنشاء وربط محطات المحولات الجديدة المملوكة للشركة والغير، بالإضافة مراجعة التقارير والدراسات الفنية الخاصة بمشروعات الربط الإقليمي مع دول الجوار.





3_ دراسة تأثير مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة القومية بالتعاون مع المكاتب الإستشارية العالمية ويتم ذلك باستخدام أحدث برامج تحليل نظم الشبكات العالمية من الناحية الاستاتيكية والديناميكية.





4_ دراسة ربط محطة توليد الضبعة النووية بالشبكة الكهربائية الموحدة.





5_ إعداد آلية لتحسين كفاءة أداء الخطوط الهوائية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء وذلك لزيادة وتحسين اعتمادية الشبكة ورفع كفاءتها، وكذلك الاستغلال الامثل للعاملين ورفع كفاءتهم.









تحسين كفاءة أداء الخطوط الهوائية

وفيما يخص تحسين كفاءة أداء الخطوط الهوائية تم الآتى:







1_ توفير أجهزة حديثة للتصوير الحرارى للموصلات ووصلاتها.





2_ استخدام أطباق عازلة مطاطية في المناطق التى يصعب تنظيفها وصيانتها أو المناطق شديدة التلوث.









الربط الكهربائي مع دول الجوار

تحرص الشركة المصرية لنقل الكهرباء على تدعيم وتطوير الشبكة القومية الموحدة لجعل مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة بين الدول عن طريق دعم مشروعات الربط الإقليمى القائمة بين الأردن وليبيا وجمهورية السودان، وكذلك مشروعات الربط المزمع تنفيذها مع كل من المملكة العربية السعودية، وقبرص، وهيئة الربط الخليجي.









مشروعات الطاقة المتجددة

في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للوصول بمساهمة القدرات المركبة من الطاقات المتجددة إلى نسبة 20% من إجمالي القدرات المركبة عام 2022، وأكثر من 42% من إجمالي الطاقات المولدة بحلول عام 2035، ولتحقيق هذا الهدف، أوضحت "مشالى" أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء قامت بالطرح في مناقصات عالمية واختيار أفضل العروض المقدمة من المستثمرين بالاستعانة بمجموعات استشارية عالمية ومحلية لعدد من المشروعات وذلك على النحو التالى:ــ





1_ توقيع عدد من اتفاقيات شراء الطاقة المنتجة من محطات الطاقة المتجددة (لمدة 20 سنة لمشروعات طاقة الرياح و25 سنة لمشروعات الطاقة الشمسية) بإجمالي قدرات 2865م. و.



2_ 1000 م.و من طاقة الرياح بنظام الـ BOO

3_ 1865م.و من الطاقة الشمسية بنظام تعريفة التغذية.

4_ هذا بالإضافة إلى قيام الشركة بإعداد الدراسات وتنفيذ مشروعات الشبكات اللازمة لتفريغ القدرات المنتجة من هذه المحطات بالشبكة القومية.

5_وحول المشروعات التى تم التعاقد عليها في مجال مشروعات طاقة الرياح.

6_ مزرعة رياح بمنطقة خليج السويس بنظام BOO بقدرة 250 م.و تنفيذ تحالف تويوتا / انجي / أوراسكوم، وتم التشغيل التجارى الفعلى في 31/10/2019.

7_ مزرعة رياح بمنطقة خليج السويس بنظام BOO بقدرة 250 م.و تنفيذ شركة ليكيلا الإنجليزية ومخطط التشغيل التجارى في الربع الاول من 2021.

8_ مزرعة رياح بمنطقة خليج السويس بنظام BOO بقدرة 500 م.و تنفيذ شركة النويس الإماراتية ومخطط التشغيل التجارى في 2023.









ومن المشروعات التى تم التعاقد عليها في مجال الطاقة الشمسية:

1_ محطات طاقة شمسية بالخلايا الفوتوفلطية PV بمنطقة بنبان بأسوان بنظام تعريفة.









القابضة للكهرباء

أعلن المهندس جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه بفضل المساندة والدعم المستمر من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التى واجهتها خلال الفترة الماضية وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء واستكمال خطوات إعادة تأهيل شركات الكهرباء من خلال العديد من الإجراءات أهمها:





1_ تسوية التشابكات المالية بين الشركة القابضة وشركاتها التابعة وكل من وزارة المالية ووزارة البترول والثروة المعدنية من خلال تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والتى تم على أساسها توقيع بروتوكولات لفض التشابكات.









2_ ارتفاع قدرات الشبكة القومية بمقدار 1199 ميجاوات لتصبح القدرات الأسمية 59529 ميجاوات وبلغت كمية الطاقة المولدة نحو 197،3 مليار ك. و. س.





3_ الاستمرار في رفع كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لجميع قطاعات الدولة.





4_ استكمال تنفيذ الخطة الموضوعة لتدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعة.





5_ التنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات.





6_ الاستمرار في سياسة التشغيل الاقتصادى لوحدات التوليد مما تحسن معه معدل استهلاك الوقود مولد، حيث بلغ 185،2جرام / ك. و. س مقارنة 191،5 جرام /ك. و. س عام 2018/2019.





7_ استكمال تنفيذ مشروعات تطوير شبكات توزيع الكهرباء ومراكز التحكم وإحلال العدادات العادية بعدادات مسبقة الدفع وعدادات ذكية وتطوير مراكز خدمة العملاء.









خدمات جديدة للعملاء

وتم استحداث العديد من الخدمات للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء ومنها:





1_ إطلاق منصة إلكترونية موحدة بقطاع الكهرباء وإتاحتها على الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لكهرباء مصر لاستقبال طلبات المواطنين وتقديم الخدمات لهم إلكترونيًا.





2_ إنشاء تطبيق المحمول لتقديم الخدمات الذكية لشحن العدادات مسبوقة الدفع من خلال أجهزة المحمول باستخدام خاصية NFC وهى تطبيق ( سهل – الكهرباء خالص - MY Fawry).





3_ زيادة عدد المشتركين، حيث بلغ 37.1 مليون مشترك بنسبة تطور 2% عن العام السابق منهم نحو 9.5 مليون مشترك لديهم عدادات مسبقة الدفع بنسبة 26% من إجمالى عدد المشتركين.









4_ تعزيز إدارة السيولة النقدية المتاحة لتأمين سداد الالتزامات الحتمية ومستحقات قطاع البترول، حيث تم لأول مرة منذ إنشاء الشركة القابضة لكهرباء مصر سداد كامل الالتزامات المستحقة عن أعباء القروض المباشرة والقروض المعاد إقراضها والمضمونة، بالإضافة إلى سداد نحو 87% من قيمة مسحوبات المواد البترولية عام 2019/2020.









5_ تنفيذ استثمارات بالشركة القابضة وشركاتها التابعة هذا العام بنحو 33 مليار جنيه.





6_ استكمال إجراءات تنشيط التحصيل من المديونيات المتراكمة على شركات مياه الشرب والصرف الصحى وعلى شركات قطاع الأعمال البالغة نحو 19.8 مليار جنيه.









الشركة المصرية لنقل الكهرباء

أوضحت المهندسة صباح مشالى، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، جهود قطاع الكهرباء من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتدعيم شبكة النقل حيث:





1_ تم تسوية التشابكات المالية بين الشركة القابضة وكل من وزارة المالية ووزارة البترول والثروة المعدنية من خلال تنفيذ قرارات مجلس الوزراء.





2_ تنفيذ خطة استثمارية خلال العام المالى 2019/2020 بقيمة تبلغ نحو 13،2 مليار جنيه لتحسين أداء الشبكة والمحافظة على مستوى جودة التغذية الكهربائية.





3_ بلغ إجمالى كمية الطاقة المباعة خلال العام المالى 2019/2020 نحو 181 مليار ك. و. س.



