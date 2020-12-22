زينب.. قصة فتاة ابتكرت «بازل» لكرسي متحرك للترفيه عن ذوي الهمم

قالت زينب الشاعر، فتاة من ذوى الهمم، إنها تعرضت لحادث منذ 11 سنة أدى إلى فقدانها للحركة، لذلك بدأت في تنفيذ فكرة للترفيه عن ذوي الهمم من الأطفال الجالسين على الكرسي المتحرك أو مستخدمي الأطراف الصناعية.









وأضافت زينب الشاعر، خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أن اللعبة أشبه بالبازل على شكله بنفس تفاصيلها المعقدة والمركبة.









وأشارت "زينب" إلى أن "الأطفال جيل المستقبل، لذلك نسعى لنشأة جيل واعٍ ومثقف يمتلك ثقافة اختلاف الآخرين"، منوهةً إلى أنها تقوم بممارسة الرياضة والقدرة على العمل والانتشار في أي مكان.







