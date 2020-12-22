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أخبار البلد

المشروعات القومية المصرية تحصد جوائز الأفضل خلال 2020 بالشرق الأوسط

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 12:19 م
صدى البلد
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محمد إبراهيم
حصلت عدد من المشروعات القومية المصرية الكبرى على عدد من الجوائز المقدمة من مؤسسة " MEED " العالمية لأفضل المشروعات المنفذة بالشرق الأوسط والتى أشرفت على تنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

حيث حصل مشروع أنفاق قناة السويس بالإسماعيلية على لقب مشروع العام والذى تم تنفيذه تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع تحالف شركتى كونكورد وبتروجيت ، كما حصل مشروعا كوبرى روض الفرج وحقل ظهر على جائزتين ضمن أفضل سبعة مشروعات على مستوى الشرق الأوسط والتى تم تنفيذهم بالتعاون مع مكتب محرم باخوم وشركة المقاولون العرب .


وأشادت المؤسسة بمدى الإحترافية التى نفذت بها المشاريع ومدى الدعم المقدم من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإنجاز المشروعات بمعدلات أزمنة قياسية وبمواصفات ومعايير جودة عالمية ، وتعد مؤسسة " MEED " العالمية هى المؤسسة المعنية بالمشروعات الكبرى ذات الأهمية الإستراتيجية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتهدف إلى وضع المعايير والأسس التى يتم من خلالها إبراز أفضل المشروعات التى يتم إنشاؤها حديثًا.


يأتي ذلك في إطار الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للمساهمة فى إنجاز المشروعات القومية العملاقة لتنفيذ الخطط التنموية الشاملة بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة. 

واستمرارًا لنجاحات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومسئوليتها فى الحفاظ على الريادة من خلال الإشراف على المشروعات القومية الكبرى التى يتم تنفيذها بالتعاون مع الشركات الوطنية العملاقة.
المشروعات القومية المصرية تحصد جوائز الأفضل خلال 2020 بالشرق الأوسط
المشروعات القومية المصرية تحصد جوائز الأفضل خلال 2020 بالشرق الأوسط
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