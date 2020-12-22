وزير قطاع الأعمال : إصدار لائحة الموارد البشرية الجديدة خلال فبراير المقبل

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ، إنه يأمل أن يتم إصدار لائحة الموارد البشرية الجديدة وطرحها على الجمعيات العمومية للشركات القابضة خلال شهر فبراير المقبل.





وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية على هامش توقيع عقد استضافة البيانات والحوسبة السحابية للشركات التابعة مع شركتي فايبر مصر وفودافون مصر، أنه تم رفع المسودة الثانية من اللائحة إلى الجهات الرقابية والرئاسة ورئيس الوزراء.





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وأوضح توفيق، أن الفترة القليلة المقبلة سوف يتم الدعوة لإصدارها للشركات وبالتالي للنقابات العامة وفقا لما نص عليه قانون شركات الأعمال العام، لأخذ الرأي النهائي بها وإذا كان عليها ملاحظات، لتقييمها قبل عملية إصدار اللائحة بشكل نهائي خلال الربع الأول من 2021.





وأشار توفيق، الى الأخذ بكثير من الملاحظات التي تلقتها الوزارة من نحو 105 جهات عند إعداد المسودة الثانية من اللائحة .





وكانت الوزارة قد ذكرت في بيان سابق،أنه تم تعديل أكثر من 30 مادة في ضوء الملاحظات الواردة لها.