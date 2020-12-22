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رياضة

الدوري الإسباني.. موعد مباراة برشلونة ضد بلد الوليد والقناة الناقلة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 12:23 م
فريق برشلونة
فريق برشلونة
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محمد السعيد
يحل فريق برشلونة ضيفا ثقيلا على نظيره بلد الوليد، اليوم الثلاثاء، على ملعب نيوفو جوسي زوربيلا، ضمن منافسات الجولة الـ 15، من مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة ضد بلد الوليد والقناة الناقلة:
وتقام مباراة برشلونة ضد بلد الوليد في تمام الحادية عشر مساء، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 3، بتعليق يوسف سيف.

برشلونة ضد بلد الوليد:
ويسعى فريق برشلونة بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي لمصالحة جماهيره، بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد التعادل المخيب أمام فالنسيا 2 - 2، وضياع فرصة الدخول في المربع الذهبي.

وأهدر فريق برشلونة 18 نقطة في مسابقة الدوري الإسباني حتى الآن، حيث خاض 13 مباراة، فاز في 6 مباريات وتعادل في 3 مواجهات، وخسر 4 لقاءات.

في المقابل يطمح بلد الوليد في تحقيق نتيجة إيجابية أمام البلوجرانا، للابتعاد خطوة عن مراكز الهبوط.

ترتيب برشلونة وبلد الوليد:
ويحتل برشلونة المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، بينما يتواجد بلد الوليد في المركز الـ 18، بـ 14 نقطة.

مباريات آخرى في الدوري الإسباني:
ويلتقي اليوم، أيضا، ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإسباني، فالنسيا مع إشبيلية، إلتشي مع أوساسونا، هويسكا مع ليفانتي، ريال سوسيداد مع أتلتيكو مدريد، وفياريال مع أتلتيك بلباو.

غياب الجماهير:
يذكر أن مباريات الدوري الإسباني تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في المدرجات.
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