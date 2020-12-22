اليوم.. انتخاب الأمناء والأمناء المساعدين للجان اتحادات الكليات بجامعة عين شمس

دخلت انتخابات الاتحادات الطلابية لجامعة عين شمس مراحلها الأخيرة وسط متابعة من اللجنة العليا للانتخابات برئاسة أ.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا للانتخابات وعضوية أ.د كريم البطوطي وكيل كلية طب الأسنان وأ.د تامر راضي أستاذ الاقتصاد ومستشار نائب رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية وأ. محمد الخطيب أمين الجامعة المساعد وأ. ابراهيم سعيد المشرف على قطاع المدن الجامعية باقي المراحل المتبقية.





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ويتم اليوم انتخاب الأمناء والأمناء المساعدين للجان الاتحاد في الكليات المختلفة، على أن يتم غدًا انتخاب رئيس ونائب رئيس الاتحاد في كل كلية. وتختتم العملية الانتخابية بانتخاب مجلس اتحاد الجامعة يوم الخميس الموافق ٢٤ ديسمبر الجاري، وتم أمس إعادة الانتخابات بكل من كلية التمريض التى استطاعت استكمال النصاب القانوني لأعداد الطلاب الناخبين، في حين أسفرت انتخابات الإعادة بكلية البنات عن عدم استكمال النصاب القانوني.





وصرح أ.د عبد الفتاح سعود رئيس اللجنه العليا للانتخابات أن الجامعة بانتظار مجلس الاتحاد الجديد لتقديم كل الدعم له كما هي العادة مع المجالس السابقة والعمل علي إعداد وتجهيز كل الأنشطة بما يتناسب مع المرحلة الحالية من خلال الإجراءات الاحترازية المناسبة حرصا على سلامة طلاب الجامعة.