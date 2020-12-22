وزيرتا البيئة والتضامن تفتتحان 60 وحدة بيوجاز لمعالجة وتدوير روث الحيوانات بالمنيا



استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا ، اليوم، الثلاثاء، وزيرتا البيئة والتضامن الاجتماعي، وذلك لافتتاح مشروع الطاقة الحيوية الذي تنفذه وزارة البيئة بقرية بني حسن الشروق بمركز أبوقرقاص.









والمشروع تنفذه وزارة البيئة من خلال تنفيذ 60 وحدة بيوجاز لمعالجة وتدوير روث الحيوانات بقرية بني حسن بمركز أبوقرقاص في جنوب المنيا، وتعديل وصيانة 20 وحدة.









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ويهدف المشروع لخلق فرص عمل جديدة من خلال تدريب عدد من المهندسين والفنين، وتم تأسيس 6 شركات جديدة، تستطيع استكمال العمل في هذا المجال، مع مراعاة أن يكون الجزء الكبير من المستفيدين من المهندسات والرائدات الريفيات، وذلك استكمالا لدور وزارة البيئة في جميع المجالات ومنها مجال الطاقة الحيويه وتفوير بدائل رخيصه للطاقة في المجتمعات المحلية.









وقال محافظ المنيا، إن افتتاح المشروع في قرية بني حسن الشروق، يأتي لاستخدام الطاقة والسماد العضوي في المناطق الريفية والمناطق الأكثر احتياجا ويحمي من البيئة من التلوث، وهذا المشروع أحد مخرجات التعاون بين وزارة البيئة ومنظمة العمل الدولية والبنك الكويتي الوطني وجامعة المنيا، وهذا المشروع ينتج عنه العديد من العوائد إذ ينشر تكنولوجيا الطاقه الحيويه ويوفر فرص عمل.









واستقبلت محافظة المنيا الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.









وتشمل زيارة الوزيرتين تسليم شهادات للمهندسين والفنيين المتدربين بمشروع وحدات البيوجاز المنزلية، في احتفالية تقام بمركز المؤتمرات بمدينة المنيا الجديدة، تتضمن عرضا لفكرة ومراحل المشروع ثم كلمة لوزيرة البيئة عن أهمية المشروع وفوائده البيئية ثم تعقبها زيارة تفقدية لموقع تنفيذ المشروع بقرية بني حسن بمركز أبوقرقاص جنوب المحافظة.









يذكر أن مشروع وحدات البيوجاز يتم تنفيذه بقرية بني حسن التابعة لمركز أبوقرقاص، ويضم 60 وحدة لإنتاج الطاقة البديلة النظيفة، ويأتي ضمن مشروع توفير وظائف لائقة لشباب مصر.









في سياق متصل، شدد المحافظ اللواء أسامة القاضي على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من خلال متابعة التزام الموظفين والمواطنين المترددين على المصالح الحكومية والأماكن الخدمية والترفيهية، وأثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة، لارتداء الكمامات الواقية، مع الحفاظ على تباعد المسافات بينهم أثناء التواجد بالتجمعات، وأن يكون التعامل بمنتهى الحزم، ولا تهاون مع أي مواطن أو موظف غير ملتزم بارتداء الكمامة، حفاظًا على الصحة العامة، مع الاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير