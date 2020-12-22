لم يحدث منذ 400 عام.. ما لا تعرفه عن الاقتران العظيم

شهدت السماء فوق نصف الكرة الشمالي حدثا فلكيا ضوئيا يحدث مرة واحدة في العمر، إذ يقترب أكبر كوكبين في المجموعة الشمسية وكأنهما يلتقيان في حدث سماوي يسميه علماء الفلك الاقتران العظيم.

وبمناسبة ظاهرة الاقتران العظيم دشّن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الاقتران_العظيم ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.

ونشر مركز الفلك الدولي الذي يتخذ من العاصمة الإماراتية أبوظبي مقرًا له، بثًا مباشرًا على صفحته على "فيسبوك"، توثق ظاهرة الاقتران العظيم التي لن تتكرر قبل عام 2080، التي يتقارب خلالها كوكبا المشتري وزحل إلى أقصى حد.





ويتقارب المشتري وزحل مساء الاثنين فوق الأفق، بعد غروب الشمس بفترة وجيزة عند الساعة 22:37 بتوقيت أبوظبي أو 21:37 بتوقيت مكة، 20:37 بتوقيت القاهرة، 18:22 بتوقيت جرينيتش، إلى مسافة تعد الأقرب منذ ما يقرب من 400 عام.





ويظهر الكوكبان الغازيّان العملاقان في حقل الرؤية عينه لأدوات المراقبة، ما يعطي انطباعًا بأنهما قريبان لدرجة الاندماج، فيما تفصل مئات ملايين الكيلومترات بينهما في الواقع.



