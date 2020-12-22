قبل طرحها بالأسواق.. ضبط 5 أطنان لحوم مجهولة المصدر بالقاهرة

تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط ٥ أطنان "مقطعات لحوم كبدة" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القاهرة.





جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.



