ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

عميد كلية الهندسة بالجامعة المصرية اليابانية: أنشأنا أول محطة صرف صحى بتكنولوجيا يابانية

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 01:30 م
صدى البلد
Advertisements
نهلة الشربينى
أكدت الدكتورة منى جمال الدين عميد كلية هندسة مصادر الطاقة والبيئة والكيمياء بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ان الكلية تهتم  بالابحاث التطبيقة التى تخدم خطط الدولة المستدامة للتنمية وتساهم فى تقديم الحلول لمشاكل الصناعة.

 وعن احدث الابحاث العلمية التى تم تطبيقها بالجامعة أشارت الدكتورة إلى انه تم أنشاء محطة معالجة مياة الصرف صحى بطاقة 400 متر مكعب/يوم بتكنولوجيا يابانية وتتميز بأنها تحتاج مساحة أرض قليلة وتوفر 40% من مساحة الارض المطلوبة فى المحطات التقليدية وأقل فى تكلفة الإنشاء من المحطات التقليدية بحوالى 45%. ولا تحتاج الى تهوية خارجية وتستخدم طاقة منخفضة تقل 25-30% عن مثيلتها وتتميز بالقدرة على التخلص بكفاءة من الملوثات العضوية والغير العضوية، والقدرة العالية على معالجة الحمل المفاجئ كما أن كمية الحمأة الناتجة عن عملية المعالجة البيولوجية قليلة جدا.


اقرأ ايضا:

واضافت : لدينا ابحاث تستخدم بيانات الاقمار الصناعية فى تحديد جودة المياة دون احتياج لاجراء تحليلات حيث توصلنا لبرنامج للاستعانة بالاقمار الصناعية لرصد نسبة التلوث والشفافية وتركيز الكوروفيل والنتيروجين الكلى والفسفور الكلى بالاضافة الى نسبة الملوحة فى مياه نهر النيل والبحيرات حيث يكشف معايير جودة المياة وتحديد نسبة التلوث بدقة معقولة وخلال فترة زمنية قصيرة.

وكان قد صرح  الدكتور محمد أبوزهاد أبوزيد عميد كلية هندسة الالكترونيات والاتصالات والحاسبات  بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بأن صندوق تنمية العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي قد وافق على إنشاء أول معمل فى مصر لشبكات الاتصالات اللاسلكية الجيل الخامس  بالجامعة اليابانية بتكلفة 10 مليون جنيه موضحا ان المعمل متخصص فى الاتصالات اللاسلكية الحديثة في المدن الذكية. ويضم أحدث الاجهزة العالمية  فى الاتصالات اللاسلكية  متعددة المداخل والمخارج الضخمة فى نطاق الموجات المليمترية.

وأضاف بان المعمل يخدم الباحثين في جميع كليات الهندسة بالجامعات المصرية  والمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي فى الأنشطة البحثية في مجالي إنترنت الأشياء والمدن الذكية المستدامة. 

من جانب  اكد د. أحمد الجوهرى رئيس الجامعة المصرية اليابانية  للعلوم والتكنولوجيا ان  التطورات الأخيرة في تكنولوجيا إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي ساعدت على التحول نحو المدن الذكية لتوفير بيئة رقمية صديقة للبيئة ومحفزة للتعلم والإبداع  وتسعى الدولة الى إنشاء 30 مدينة ذكية اشهرها العاصمة الإدارية ومدينة العلمين ومدينة المنصورة الجديد .

وسوف يساعد  معمل شبكات الاتصالات  للمدن الذكية بالجامعة اليابانية الباحثين  في إجراء القياسات والاختبارات التي تعمل في نطاق الموجات المليمترية لأنظمة الميمو ذات عدد الهوائيات الضخمة لتوفير سرعة فائقة في نقل البيانات مما سيتيح لعدد كبير من المستخدمين الوصول السريع إلى البيانات مع إمكانية نقل مليارات منها.

ويساهم ذلك في انتشار تقنيّات المستقبل على نطاق أوسع كالسيارات الذاتية القيادة والعمليات الجراحية عن بعد والروبوتات "الذكية" وغيرها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تعرف على معايير اختيار البحث العلمي أعضاء أكاديمية الشباب المصرية للعلوم

8 علماء من الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ضمن قائمة الأفضل على مستوى العالم

وزير التعليم العالي يفتتح المؤتمر العلمي الدولي اليابان – إفريقيا للإلكترونيات

التعليم العالي تفتتح المؤتمر العلمي الدولي لليابان..الوزير يتطلع لبناء شراكات بالمراكز البحثية والجامعات بالبلدين لوضع مصر على خريطة التميز

إنشاء معمل الهندسة العكسية بجامعة الإسكندرية بتمويل 9 ملايين جنيه

ترشيحاتنا

نشرة الرياضة.. كواليس تجديد تعاقد الزمالك مع فرجاني ساسي .. تطورات الحالة الصحية لموسيماني.. والغندور: خسرت كتير من الناس بسبب آرائي

الإمارات تقرر تعليق منح التأشيرة لمواطني 8 دول عربية

الأسرع في الانتشار.. معلومات خطيرة عن سلالة كورونا الجديدة ومدي فاعلية اللقاح ضدها

أحمد التهامي يوجه رسالة لـ محمد صلاح

13 قرارا نهائيا.. وزير التعليم يعلن نظام تقييم طلاب المدارس هذا العام

السبب الحقيقي وراء سماع "طقطقة" في السيارة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج طول النظر عند الأطفال بالأعشاب والتمارين

الصورة الأخيرة.. سائح يسقط جثة هامدة من أعلى شلال بسبب سيلفي .. شاهد

4 علاجات منزلية فعالة للتخلص من الكحة