عميد كلية الهندسة بالجامعة المصرية اليابانية: أنشأنا أول محطة صرف صحى بتكنولوجيا يابانية

أكدت الدكتورة منى جمال الدين عميد كلية هندسة مصادر الطاقة والبيئة والكيمياء بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ان الكلية تهتم بالابحاث التطبيقة التى تخدم خطط الدولة المستدامة للتنمية وتساهم فى تقديم الحلول لمشاكل الصناعة.

وعن احدث الابحاث العلمية التى تم تطبيقها بالجامعة أشارت الدكتورة إلى انه تم أنشاء محطة معالجة مياة الصرف صحى بطاقة 400 متر مكعب/يوم بتكنولوجيا يابانية وتتميز بأنها تحتاج مساحة أرض قليلة وتوفر 40% من مساحة الارض المطلوبة فى المحطات التقليدية وأقل فى تكلفة الإنشاء من المحطات التقليدية بحوالى 45%. ولا تحتاج الى تهوية خارجية وتستخدم طاقة منخفضة تقل 25-30% عن مثيلتها وتتميز بالقدرة على التخلص بكفاءة من الملوثات العضوية والغير العضوية، والقدرة العالية على معالجة الحمل المفاجئ كما أن كمية الحمأة الناتجة عن عملية المعالجة البيولوجية قليلة جدا.

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واضافت : لدينا ابحاث تستخدم بيانات الاقمار الصناعية فى تحديد جودة المياة دون احتياج لاجراء تحليلات حيث توصلنا لبرنامج للاستعانة بالاقمار الصناعية لرصد نسبة التلوث والشفافية وتركيز الكوروفيل والنتيروجين الكلى والفسفور الكلى بالاضافة الى نسبة الملوحة فى مياه نهر النيل والبحيرات حيث يكشف معايير جودة المياة وتحديد نسبة التلوث بدقة معقولة وخلال فترة زمنية قصيرة.

واضافت : لدينا ابحاث تستخدم بيانات الاقمار الصناعية فى تحديد جودة المياة دون احتياج لاجراء تحليلات حيث توصلنا لبرنامج للاستعانة بالاقمار الصناعية لرصد نسبة التلوث والشفافية وتركيز الكوروفيل والنتيروجين الكلى والفسفور الكلى بالاضافة الى نسبة الملوحة فى مياه نهر النيل والبحيرات حيث يكشف معايير جودة المياة وتحديد نسبة التلوث بدقة معقولة وخلال فترة زمنية قصيرة.

وكان قد صرح الدكتور محمد أبوزهاد أبوزيد عميد كلية هندسة الالكترونيات والاتصالات والحاسبات بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بأن صندوق تنمية العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي قد وافق على إنشاء أول معمل فى مصر لشبكات الاتصالات اللاسلكية الجيل الخامس بالجامعة اليابانية بتكلفة 10 مليون جنيه موضحا ان المعمل متخصص فى الاتصالات اللاسلكية الحديثة في المدن الذكية. ويضم أحدث الاجهزة العالمية فى الاتصالات اللاسلكية متعددة المداخل والمخارج الضخمة فى نطاق الموجات المليمترية.





وأضاف بان المعمل يخدم الباحثين في جميع كليات الهندسة بالجامعات المصرية والمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي فى الأنشطة البحثية في مجالي إنترنت الأشياء والمدن الذكية المستدامة.





من جانب اكد د. أحمد الجوهرى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ان التطورات الأخيرة في تكنولوجيا إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي ساعدت على التحول نحو المدن الذكية لتوفير بيئة رقمية صديقة للبيئة ومحفزة للتعلم والإبداع وتسعى الدولة الى إنشاء 30 مدينة ذكية اشهرها العاصمة الإدارية ومدينة العلمين ومدينة المنصورة الجديد .





وسوف يساعد معمل شبكات الاتصالات للمدن الذكية بالجامعة اليابانية الباحثين في إجراء القياسات والاختبارات التي تعمل في نطاق الموجات المليمترية لأنظمة الميمو ذات عدد الهوائيات الضخمة لتوفير سرعة فائقة في نقل البيانات مما سيتيح لعدد كبير من المستخدمين الوصول السريع إلى البيانات مع إمكانية نقل مليارات منها.





ويساهم ذلك في انتشار تقنيّات المستقبل على نطاق أوسع كالسيارات الذاتية القيادة والعمليات الجراحية عن بعد والروبوتات "الذكية" وغيرها.