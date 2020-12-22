الكويت تعلن استمرار صرف الدعم المقرر للعمالة الوطنية وأصحاب العمل

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت، اليوم الثلاثاء، استمرارية صرف الدعم المقرر للعمالة الوطنية وأصحاب العمل دون انقطاع.





ووفقا لصحيفة "القبس" الكويتية، يأتي ذلك حرصا على استمرار صرف الدعم المالي المقرر للعاملين في الجهات غير الحكومية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وتنفيذًا لتعليمات مجلس الوزراء الموقر، وتجنب الاسباب التي تؤدي إلى وقف صرف الدعم عنهم.





وقالت الهيئة في بيان صحفي لها اليوم الثلاثاء إنه "بناء على توجيهات وزير التجارة والصناعة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية فيصل المدلج، وحرصا على متابعة التنسيق بين الهيئة مع وزارة التجارة والصناعة في ذلك الشأن، فإن وزارة التجارة أفادت بأن جميع التراخيص التجارية تعتبر سارية حتى 23/12/2020 إعمالًا لقرار وزير التجارة رقم 107 لسنة 2020".





وأشارت الهيئة، في بيانها إلى "أنها تولت اتخاذ الإجراءات اللازمة لديها نحو صرف الدعم المقرر للعمالة الوطنية سواء أصحاب المشاريع الصغيرة أو من تنطبق عليهم ذات الحالة وذلك من تاريخ وقف الصرف عنهم، باعتبار أن جميع التراخيص التجارية سارية دون فجوة زمنية بين انتهائها وتاريخ تجديدها".





وتابعت الهيئة قائلة إن المدلج أصدر توجيهاته بضرورة اجراء التسويات المالية اللازمة وصرف الدعم المشار إليه لجميع مستحقيه مع الدعم المقرر لهم عن شهر يناير 2021، مؤكدة حرص الوزير على تذليل كافة العقبات التي تواجهه المواطن الكويتي واهتمامه بالتنسيق والتواصل بين جميع الجهات المعنية لإزالة أي معوقات وانهاء الإجراءات اللازمة لصرف الدعم المقرر للعاملين في الجهات غير الحكومية.







