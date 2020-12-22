12 ألف حكم تقريبا أغلبها خلع.. الإحصاء يكشف عن أسباب أحكام الطلاق النهائي

وصل إجمالي عدد حالات الطلاق في مصر إلى 237 ألفا 748 حالة خلال 2019، من بينهم 11 الفا 819 حكم طلاق نهائي.





وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أسباب أحكام الطلاق النهائي وفقا لتقرير إحصائي صادر عنها.





وأكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن هناك 10447 حالة طلاق تمت بسبب الخلع و777 حالة طلاق لأسباب أخرى، و563 حالة طلاق بسبب الإيذاء و 13 حالة طلاق بسبب الأمراض، و11 حالة طلاق بسبب الخيانة الزوجية، و 4 حالات طلاق بسبب حبس الزوج، و3 حالات بسبب غيبة الزوج، وحالة طلاق بسبب تغيير الديانة.





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بلغ عدد الشهادات حالات الطلاق 225 ألفا و929 حالة طلاق خلال 2019 و619 متوسط عدد شهادات الطلاق خلال اليوم الواحد، جاء ذلك وفقا لتقرير احصائي صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وسجلت نسبة الطلاق في الحضر 53.8% من إجمالي الجمهورية مقارنة بـ 46.2% نسبة الطلاق في الريف.

وسجلت أعلى نسبة طلاق طبقا لنوع العقد 83.5% عقد طلاق بينونة صغري واقل نسبة طلاق لعقد بينونة كبرى بنسبة 1.6%، وبلغ متوسط سن المطلق 39 سنة وسبعة شهور ومتوسط سن المطلقة 23 سنة وثلاثة شهور .

وبلغ نسبة الطلاق بين الحاصلين على شهادة متوسطة أعلى نسبة والتي سجلت 35..7%، فيما سجلت اقل نسبة طلاق بين الحاصلين على درجة جامعية عليا بنحو 0.2%، وعن الاناث سجلت اعلي نسبة طلاق بين الحاصلات على شهادة متوسطة 32.2%، 0.1% اقل نسبة طلاق بين الحاصلين على درجة جامعية عليا.

فيما سجلت عدد عقود الزواج في 2019 حوالى 927 ألف و 844 عقد زواج بمتوسط 2542 عقد زواج في اليوم، بنسبة 41.5 في الحضر و58.5% في الريف، وعن نسب الزواج طبقا لنوع العقد تم تسجل 84.8% زواج جديد و0.5% وزاج رجعي.





وبلغت أعلى نسبة زواج بين الحاصلين على شهادة متوسطة 39% و0.1% أقل نسبة زواج بين الحاصلين على درجة جامعية عليا.