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برلمان

يوسف الحسيني: لابد من التواصل مع برلمانات الاتحاد الأوروبي لتصحيح الصورة حول الأوضاع في مصر

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 12:43 م
يوسف الحسيني
يوسف الحسيني
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فريدة محمد
أكد النائب يوسف الحسيني عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية أنه يسعى للانضمام للجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب؛ مشددا على ضرورة التواصل مع برلمانات الاتحاد الأوروبي ، موضحا أن البرلمانات المصرية يجب ان يكون لها تأثير أكبر خارجيا لتوضيح الصورة المغلوطة التي يروج لها البعض مضيفا " نحن نعرض حقائق ظاهرة أمام الجميع و لا مجال لأن نخفيها.

وأوضح الحسيني  أن نواب البرلمان يقومون بدور رقابى حقيقي على  الحكومة مضيفا " نسعى لتحقيق معدلات  نمو جيد لاستكمال مسار التنمية 105الذي يخدم ما يقرب من  مليون مواطن و أضاف " من خلال البرلمان تتم متابعة الحكومة عن طريق اكثر قربا ودقة.

وقال الأدوات الرقابية تعني محاسبة الحكومة  لو حدث خطأ مضيفا " المجلس به تنوع حقيقي و يضم  موالاة و معارضة و المعارضة تحالفت مع الأحزاب و القوي السياسية في القوائم  و هذا مؤشر جيد يؤكد أننا على طريق جيد و هو طريق الديمقراطية لافتا الى نسبة تمثيل الشباب بنسبة  50%   و نسبة  30% مرأة.

وحول ماذا اذا كانت القائمة الوطنية ستتحول من تحالف انتخابي لتحالف سياسي قال " لم يتم اتخاذ أي قرار في هذا السياق "  موضحا أن المواقف الأيديولوجية هي التي ستحسم هذا الأمر والتفاعل تحت القبة البرلمانية".
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