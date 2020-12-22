يوسف الحسيني: لابد من التواصل مع برلمانات الاتحاد الأوروبي لتصحيح الصورة حول الأوضاع في مصر

أكد النائب يوسف الحسيني عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية أنه يسعى للانضمام للجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب؛ مشددا على ضرورة التواصل مع برلمانات الاتحاد الأوروبي ، موضحا أن البرلمانات المصرية يجب ان يكون لها تأثير أكبر خارجيا لتوضيح الصورة المغلوطة التي يروج لها البعض مضيفا " نحن نعرض حقائق ظاهرة أمام الجميع و لا مجال لأن نخفيها.





وأوضح الحسيني أن نواب البرلمان يقومون بدور رقابى حقيقي على الحكومة مضيفا " نسعى لتحقيق معدلات نمو جيد لاستكمال مسار التنمية 105الذي يخدم ما يقرب من مليون مواطن و أضاف " من خلال البرلمان تتم متابعة الحكومة عن طريق اكثر قربا ودقة.





وقال الأدوات الرقابية تعني محاسبة الحكومة لو حدث خطأ مضيفا " المجلس به تنوع حقيقي و يضم موالاة و معارضة و المعارضة تحالفت مع الأحزاب و القوي السياسية في القوائم و هذا مؤشر جيد يؤكد أننا على طريق جيد و هو طريق الديمقراطية لافتا الى نسبة تمثيل الشباب بنسبة 50% و نسبة 30% مرأة.



