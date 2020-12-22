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فن

جيبة قصيرة.. أحدث ظهور لـ كارول سماحة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 12:41 م
صدى البلد
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منار نور
نشرت الفنانة كارول سماحة صورة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. 

وظهرت كارول سماحة في الصورة خلال عملها فيديو كيلب من سنة لـ سنة، حيث ظهرت بجيبة قصير وبلوزة تل. 

وطرحت كارول سماحة، أغنية جديدة من أغاني ألبومها الجديد «الكريسماس»، والتي تحمل اسم «إيام الشتي» وذلك عبر تطبيق الأغاني والموسيقى «أنغامي»، وهي كلمات وألحان: كارول سماحة، توزيع موسيقي: إليو كلاسي. 

كما طرحت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، أولى أغاني ألبومها الجديد «الكريسماس»، والتي تحمل اسم «من سنة لسنة» وذلك عبر تطبيق الأغاني والموسيقى «أنغامي». 

من جهة أخرى، نشرت الفنانة كارول سماحة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، بوستر ألبومها الجديد الذي يحمل اسم «الكريسماس» وينتظر طرحه كاملًا خلال الفترة القليلة المُقبلة، وظهرت عليه ترتدي فستانًا باللون الأحمر ويحمل أجواء الكريسماس، مثل اسم الألبوم وموعد صدوره. 

وأعلنت الفنانة كارول سماحة عن طرح أول أغنية من ألبومها الغنائي الجديد غدًا وذلك عبر قناتها على يوتيوب. 

ونشرت الفنانة كارول سماحة، مقطع فيديو جديدًا لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة أنيقة وجذابة احتفالا بالكريسماس.

وتألقت كارول سماحة، بفستان طويل وجذاب باللون الأحمر، ويتميز بتفصيلة الأكمام المكشوفة التي تبرز جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت كارول سماحة في الماكياج على الألوان الناعمة للعيون لتبرز عن جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون الأحمر الماط الذى يتناسب مع ظهورها.

كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تبرز جمال أنوثتها.                                                                                                         
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