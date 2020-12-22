ضبط 8 أطنان "بلاستيك خام" مجهول المصدر بالقاهرة

تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة من ضبط ٨ طن "بلاستيك خام" بدون مستندات ومجهولة المصدر مستلزمات إنتاج – 2500 قطعة "شمعة فلتر" غير مطابقة للمواصفات القياسية ، بحوزة صاحب مصنع لإنتاج إكسسوارات فلاتر المياة "بدون ترخيص" بمحافظة بالقاهرة.





وتبين من الفحص ان المضبوطات تشكل خطرًا على الصحة العامة ، تم ضبطها قبل طرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.





جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.



