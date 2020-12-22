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رياضة

رغم اعتزاله.. مدرب الزمالك السابق مرشح لقيادة شالكه الألماني

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 02:15 م
جروس
جروس
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محمد السعيد

أفاد تقرير ألماني بأنه تم ترشيح السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق لنادي الزمالك، لتدريب شالكه خلال الفترة المقبلة خلفا لـ مانويل بوم، الذي أقيل مؤخرا بسبب سوء النتائج.

وذكرت صحيفة" بيلد" الألمانية، أن جروس ضمن قائمة المرشحين لتدريب شالكه خلال الفترة المقبلة خلفا لـ مانويل بوم.

وأضافت الصحيفة الألمانية، أن جروس تربطه علاقة رائعة بـ يوجن شنايدر المدير الرياضي لنادي شالكه، حيث سبق وأن عمل الثنائي معا في نادي شتوتجارت موسم 2009 - 2010.

يذكر أن كريسيتان جروس أعلن اعتزاله التدريب في شهر مايو الماضي،  بعد مسيرة حافلة بالإنجازات في أوروبا  وآسيا وأفريقيا.

وتولي جروس، تدريب الزمالك الموسم قبل الماضي، وقاد الفريق للتويج بطولتي السوبر المصري السعودي والكونفيدرالية، ورحل قبل استكمال مسابقتي الدوري وكأس مصر، بسبب انتهاء عقده مع القلعة البيضاء.

في سياق آخر، ضمن فريق الزمالك تأهله إلى دور الـ 16، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، بعد انسحاب غزالة التشادي من البطولة.

جاء انسحاب فريق غزاله، بسبب رفض وزير الرياضة التشادي السماح للبعثة بالسفر لمصر.

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