برلماني: المرحلة القادمة هي جني الثمار.. ونحتاج تشريعات تترجم مجهودات الرئيس

أكد النائب السيد سمير، عضو مجلس النواب، أن المرحلة القادمة هي مرحلة الحصاد وجني الثمار للمشروعات القومية التي دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن المرحلة تتطلب تشريعات وقوانين تتناسب مع تطلعات الشعب المصري وتترجم مجهودات الرئيس لبناء مصر الحديثة.
وقال سمير بعد إنهاء إجراءات استخراج كارنيه العضوية واستلام الحقيبة البرلمانية ومشاركته في اول يوم في حفل استقبال النواب الجدد أعضاء البرلمان أنه اختار عضوية اللجنة الاقتصادية إيمانًا منه بأن الاقتصاد المصري هو عمود التنمية ومستقبل مصر الواعد خاصة أن مصري تسير بخطي ثابته نحو الاستقرار وان الاقتصاد الوطني، برهن في المرحلة السابقة علي قوته وصلابته خاصة في اختبار جائحه كورونا، وأثبت قدرته علي الصمود وسجل معدل نمو معقول في ظل انهيار اقتصاديات دول كبري.
ولفت السيد سمير إلى أن برلمان 2021 سيكون من افضل البرلمانات التي جاءت في تاريخ الحياة النيابية، وهناك مؤشرات تؤكّد ذلك بفضل التركيبة الموجودة به، والتي ضمت قامات وكفاءات في شتي المجالات، بالإضافة إلى تمثيل الحزب المتميز ومشاركه الشباب وتنسيقية شباب الأحزاب.