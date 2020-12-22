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برلمان

برلماني: المرحلة القادمة هي جني الثمار.. ونحتاج تشريعات تترجم مجهودات الرئيس

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 12:57 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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يوسف سامح
أكد النائب السيد سمير، عضو مجلس النواب، أن المرحلة القادمة هي مرحلة الحصاد وجني الثمار للمشروعات القومية التي دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن المرحلة تتطلب تشريعات وقوانين تتناسب مع تطلعات الشعب المصري وتترجم مجهودات الرئيس لبناء مصر الحديثة.

وقال سمير بعد إنهاء إجراءات استخراج كارنيه العضوية واستلام الحقيبة البرلمانية ومشاركته في اول يوم في حفل استقبال النواب الجدد أعضاء البرلمان أنه اختار عضوية اللجنة الاقتصادية إيمانًا منه بأن الاقتصاد المصري هو عمود التنمية ومستقبل مصر الواعد خاصة أن مصري تسير بخطي ثابته نحو الاستقرار وان الاقتصاد الوطني، برهن في المرحلة السابقة علي قوته وصلابته خاصة في اختبار جائحه كورونا، وأثبت قدرته علي الصمود وسجل معدل نمو معقول في ظل انهيار اقتصاديات دول كبري.

ولفت السيد سمير إلى أن برلمان 2021 سيكون من افضل البرلمانات التي جاءت في تاريخ الحياة النيابية، وهناك مؤشرات تؤكّد ذلك بفضل التركيبة الموجودة به، والتي ضمت قامات وكفاءات في شتي المجالات، بالإضافة إلى تمثيل الحزب المتميز ومشاركه الشباب وتنسيقية شباب الأحزاب.
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