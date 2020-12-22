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حوادث

للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.. تكثيف الحملات بالمصالح الحكومية والمدراس برأس غارب

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 12:56 م
صدى البلد
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إبراهيم جادالله

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب بشمال محافظة البحر الأحمر، استمرار أعمال اللجنة المشكلة من إدارات المتابعة وخدمة المواطنين والشئون المالية بالوحدة المحلية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، داخل المصالح الحكومية والمدارس.


وقال إيهاب رأفت، رئيس مدينة غارب، إنه تنفيذا لتوجيهات وزارة التنمية المحلية، قامت اللجان المشكلة من مجلس المدينة بالمرور على المصالح الحكومية والمدارس، بهدف متابعة انتظام العمل، وكذلك التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.


وأضاف رئيس مدينة غارب أن اللجنة باشرت أعمالها بمتابعة انتظام الدراسة وحسن سير العمل وتنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على التباعد الاجتماعى بين الطلبة وارتداء الكمامات حفاظا على حياتهم.


وأشار رئيس المدينة إلى المرور على مدرسة سمير سلامة الثانوية الصناعية بنين، ومدرسة جمالات حرجى الثانوية التجارية، مدرسة خور رحمى الإعدادية، وحضانة السلام التابعة لجمعية تنمية.

للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.. تكثيف الحملات بالمصالح الحكومية والمدراس برأس غارب
للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.. تكثيف الحملات بالمصالح الحكومية والمدراس برأس غارب
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