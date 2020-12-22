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محافظات

ننشر أماكن وحدات التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 01:17 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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انجي هيبة
صرح الدكتور سعيد السقعان وكيل صحة الإسماعيلية، بأن هناك ١٥ وحدة صحية منتشرة على مستوى المحافظة، لاستقبال المواطنين الراغبين في التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وقبل انطلاقه بأيامه ضمن المرحلة الأولى للمنظومة الجديدة.

وكشف السقعان في تصريحات خاصة للموقع، عن كيفية التسجيل، من خلال  فتح الملفات العائلية واجراء الفحص الطبي الشامل لجميع افراد الاسرة، ومن خلال ١٥ وحدة ومركز طب أسرة في جميع أنحاء المحافظة.

وحصل الموقع علي بيان الوحدات الصحية والتي يستطيع المواطن من خلال التوجه الي اقرب واحدة منهم لمنزله، التسجيل فيها، وهم مركز طب اسرة الشهداء، مركز طب أسرة حي السلام، مركز طب أسرة المستقبل، وحدة طب اسرة الكيلو ٢، وحدة طب اسرة الكيلو ١١ وحدة طب اسرة عين غصين، مركز فايد، مركز طب اسرة فايد، وحدة طب اسرة السعيدية، مركز ابو صوير، وحدة طب اسرة السبع آبار شرقية، وحدة طب اسرة المنايف، مركز القصاصين ، مركز طب اسرة المحسمة القديمة، مركز التل الكبير، مركز طب اسرة التل الكبير
وحدة طب اسرة السلام والمحطة، وحدة طب اسرة العهدة، مركز القنطرة غرب، وحدة طب اسرة الرياح.
 
واشار السقعان، الى توفير إمكانية التسجيل من خلال  العيادات والقوافل المتنقلة في جميع ارجاء المحافظة، لافتا الي اطلاق حملة طرق الابواب بالمراكز والقري ومن خلال مشاركة الرائدات الريفيات لتشجيع المواطنين والرد علي استفساراتهم بشان المنظومة الصحية الجديدة.
 
واختتم وكيل صحة الاسماعيلية، تصريحاته بأن الأوراق المطلوبة لفتح الملف العائلي تتضمن صورة بطاقة القومي لرب الاسرة و صور بطاقات الرقم القومي او شهادات الميلاد المميكنة لباقي أفراد الأسرة بالإضافة إلى اثبات محل السكن من خلال أيصال أي من المرافق.

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