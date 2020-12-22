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ثقافة

إيجابيات في 2020.. 84 ألف نشاط إلكتروني وفعلي للثقافة وأكثر من 6 ملايين مستفيد

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 05:48 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
على الرغم من الأزمات التي شهدها عام 2020، والمتمثلة في جائحة فيروس كورونا التي أعاقت العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية إلا أن وزارة الثقافة، خلقت حلول وطرقًا متنوعة في الوصول بالفعاليات الثقافية إلى المواطن، سواء كان في منزله أو في موقع ثقافي.


وعقدت وزارة الثقافة من خلال دار الاوبرا أول عرض بالتقنية الهولوجرام على المسرح الكبير يتضمن حفلا لكوكب الشرق ام كلثوم وشهد نجاحًا جماهيريًا ضخمًا.

كما نظمت قطاعات وزارة الثقافة المختلفة 84 الف نشاطا الكترونيا وفعليا في محافظات مصر خلال عام2020  استفاد منه 6 مليون و300 الف مواطن  فبعد اعلان تعليق الانشطة في الربع الأول من العام أطلقت الوزارة المبادرة الالكترونية "خليك في البيت الثقافة بين ايديك" تُمكن الجميع من مشاهدة ما تملكه الوزارة من روائع وكنوز فنية وثقافية أون لاين على شبكة الانترنت من خلال قناة وزارة الثقافة على اليوتيوب أو المنصات الرقمية التابعة لقطاعاتها على وسائل التواصل الإجتماعي المتعددة.

كما أتاحت عدد ضخم من إصداراتها على الموقع الالكتروني للوزارة على الانترنت وذلك للاطلاع والتحميل مجانا وبلغ عدد الانشطة الفعلية التى قدمتها قطاعات الوزارة (35)  ألف نشاطا  خلال الربع الاول من العام وبعد العودة التدريجية لاقامة الانشطة في الاماكن المفتوحة وفق الاجراءات الاحترازية في يوليو استفاد منها  مليون و300 الف شخص، كما تم تقديم ( 49) ألف نشاط ما بين مسرحيات وندوات وأمسيات فنية وفكرية وافلام تسجيلية وعروض المبادرات شاهدها  5 مليون مواطن في مصر والعالم.

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