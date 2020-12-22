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فن

بالفيديو.. رانيا محمود ياسين : أرفض تجسيد قصة والدي فى عمل فني لهذا السبب

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 01:43 م
صدى البلد
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القسم الميداني

شاركت النجمة رانيا محمود ياسين مقطع فيديو جديد عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، تشكر فيه أهالي مدينة بورسعيد والسيد اللواء عادل غضبان محافظ بورسعيد.

 

وعبرت رانيا عن امتنانها الشديد لحرص مدينة بورسعيد على تكريم والدها الراحل "محمود ياسين"، وذلك بتحويل أحد الشوارع باسمه بدلا "من طرح البحر2" وشكرتهم بشكل خاص أيضا على المعرض الذي يقدم أعماله، ومسابقة القصة القصيرة التي تمت اهداء له.

 

وقالت الفنانة رانيا محمود ياسين في تصريحات لـ "صدى البلد" إنها ترفض تجسيد رحلة والدها في عمل فني، لافتة إلى أنه لا يوجد من يشبهه، وأن الأمر لا يتوقف على الشكل فقط، حيث قالت "مين عنده كاريزما محمود ياسين ونبرة صوته". 

 

وتوفي الفنان محمود ياسين بعد رحلة عطاء ممتدة قدّم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء في السينما أو التليفزيون والمسرح. 

 

وشارك محمود ياسين فى عدد كبير من الأعمال التاريخية والدينية لتمكنه من اللغة العربية، ولتميزه بصوت رخيم وأداء راقٍ تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية. 

 

محمود ياسين تزوج من الفنانة شهيرة، وأنجبا السيناريست عمرو محمود ياسين، والممثلة رانيا محمود ياسين متزوجة من الممثل محمد رياض. 

 

فى رصيد محمود ياسين أكثر من 150 فيلمًا حصد خلالها لقب "فتى الشاشة الأول"، حيث كان من بين أبرز نجوم جيله وسامةً. 

 

 

يُذكر أن رانيا محمود ياسين شاركت في السباق الرمضاني المنقضي في  مسلسل فالنتينو أمام الزعيم عادل إمام والذي عرض في السباق الرمضاني 2020. 

 

مسلسل "فلانتينو" بطولة الفنان عادل إمام، داليا البحيرى، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، رانيا محمود ياسين، هدى المفتى، سليمان عيد، حمدى الميرغنى، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام. 

 

تدور أحداث مسلسل "فلانتينو" حول شخصية صاحب مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد "فلانتينو"، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي. 

 

وكان آخر أعمالها السينمائية فيلم قهوة بورصة مصر"من بطولة الفنانين حسن حسني، لطفي لبيب، مصطفى قمر، صلاح عبدالله، مدحت تيخا، محمد لطفى، هاجر الشرنوبي، محمد جمعه، كلوديا حنا، علاء مرسي، ساندي، رانيا محمود ياسين، إيناس النجار، نجوي فؤاد، عبدالله مشرف، علي حميدة، حسن عبدالفتاح، شريف باهر، مروة عبدالمنعم، ريكو، المطربة هند طاهر، صبري عبدالمنعم، حنان سليمان، أحمد صيام، علي حمدي، جمال حجازى.

 

 

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