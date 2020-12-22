محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الإنشائية لنفق الشيخ داوود أسفل السكة الحديد ومستشفى القوصية المركزي

واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، جولاته التفقدية بشكل دوري على القطاعات الخدمية والمشروعات الجاري تنفيذها بمراكز وقرى المحافظة للاطمئنان على سير العمل ومدى تقديم الخدمات للمواطنين حيث تفقد الأعمال الانشائية الجاري تنفيذها لنفق الشيخ داوود الذي يربط بين شرق وغرب القوصية أسفل السكة الحديد الجاري تنفيذه بتكلفة اجمالية تصل إلى 18 مليون جنيه والذي يهدف إلى تحقيق السيولة المرورية تخفيف الزحام المروري تسهيلًا على المواطنين وتيسير حركة الانتقال بين الناحيتين أسفل السكة الحديد ويساهم في منع الإزدحام المرورى بالمنطقة وفقًا لخطة المحافظة للتوسع في المشروعات الخدمية واستمع الى شرح من المهندس المسئول عن المشروع والموقف الحالى للأعمال ونسب التنفيذ.

اقرأ أيضا :













رافقه خلال الجولة هويدا شافع رئيس مركز ومدينة القوصية ومصطفى فتحي نائب رئيس المركز.













وأشار المحافظ إلى ضرورة تضافر وتكثيف كافة الجهود من جميع الأجهزة المعنية لضمان سرعة انجاز الاعمال والانتهاء من تنفيذ وتشغيل النفق في أقرب وقت ممكن مؤكدًا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل هذه المشروعات والتطوير للخدمات في القطاعات المختلفة بكافة ربوع المحافظة.











