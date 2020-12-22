لا يوجد إغلاق.. صحة النواب: ليس أمامنا سوى الإجراءات الاحترازية

علق النائب محمد العماري، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا، والتي أعلنت عنها المملكة المتحدة البريطانية.











وقال النائب محمد العماري، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إنه ليس هناك خيار أمامنا سوى اتباع الإجراءات الاحترازية، والالتزام بمسافات الأمان والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الطبية وتكرار غسل الأيدي، مع ضرورة اعتبار كل فرد نفسه مصاب بالفيروس ويبتعد عن الآخرين.









وأكد رئيس لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، ضرورة منع التجمعات في الأماكن المغلقة، وذلك تفاديًا لمزيد من انتشار الفيروس، محذرًا من تهاون البعض بتلك الإجراءات الاحترازية.









وعن العودة لاتخاذ إجراءات بشأن الإغلاق بسبب فيروس كورونا، قال النائب: "لابد أن نوازن الأمر وننظر بينه وبين الحالة الاقتصادية، إذ إن العودة للإغلاق مرة أخرى سوف يكبد مصر خسائر كبيرة، وستحدث مشاكل عديدة بسببها".









وأضاف أن الأمر متروك للحكومة، فهي التي تقدر الوضع، وبناء على ذلك تستطيع أن تتخذ قراراتها للاطمئنان على السلامة الصحية للجميع، وفقًا للأوضاع الراهنة.









وبشأن اللقاح الصيني، قال: "بالتأكيد سيأخذ بعض الوقت لمعرفة درجة فعاليته، ونتمنى أن تكون له آثاره الطيبة المضادة لفيروس كورونا".









وثمن عضو مجلس النواب الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الحكومة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مطالبًا المواطنين بتوخي الحذر والالتزام بها.







