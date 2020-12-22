المشروعات القومية تحصد جوائز العام لأفضل المشروعات الهندسية بالشرق الأوسط

حصل عدد من المشروعات القومية المصرية الكبرى التي أشرفت على تنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، على عدة جوائز مقدمة من مؤسسة " MEED " العالمية لأفضل المشروعات المنفذة بالشرق الأوسط .





وحصل مشروع أنفاق قناة السويس بالإسماعيلية على لقب مشروع العام والذي تم تنفيذه تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع تحالف شركتي كونكورد وبتروجيت ، كما حصل مشروعا كوبري روض الفرج وحقل ظهر على جائزتين ضمن أفضل 7 مشروعات على مستوى الشرق الأوسط والتي تم تنفيذهم بالتعاون مع مكتب محرم باخوم وشركة المقاولون العرب.





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وأشادت المؤسسة بمدى الاحترافية التي نفذت بها المشاريع ومدى الدعم المقدم من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإنجاز المشروعات بمعدلات أزمنة قياسية وبمواصفات ومعايير جودة عالمية.





وتعد مؤسسة " MEED " العالمية هي المؤسسة المعنية بالمشروعات الكبرى ذات الأهمية الإستراتيجية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتهدف إلى وضع المعايير والأسس التي يتم من خلالها إبراز أفضل المشروعات التى يتم إنشاؤها حديثًا.



