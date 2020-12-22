المشروعات القومية تحصد جوائز العام لأفضل المشروعات الهندسية بالشرق الأوسط

حصل عدد من المشروعات القومية المصرية الكبرى التي أشرفت على تنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، على عدة جوائز مقدمة من مؤسسة " MEED " العالمية لأفضل المشروعات المنفذة بالشرق الأوسط .
وحصل مشروع أنفاق قناة السويس بالإسماعيلية على لقب مشروع العام والذي تم تنفيذه تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع تحالف شركتي كونكورد وبتروجيت ، كما حصل مشروعا كوبري روض الفرج وحقل ظهر على جائزتين ضمن أفضل 7 مشروعات على مستوى الشرق الأوسط والتي تم تنفيذهم بالتعاون مع مكتب محرم باخوم وشركة المقاولون العرب.
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وأشادت المؤسسة بمدى الاحترافية التي نفذت بها المشاريع ومدى الدعم المقدم من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإنجاز المشروعات بمعدلات أزمنة قياسية وبمواصفات ومعايير جودة عالمية.
وتعد مؤسسة " MEED " العالمية هي المؤسسة المعنية بالمشروعات الكبرى ذات الأهمية الإستراتيجية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتهدف إلى وضع المعايير والأسس التي يتم من خلالها إبراز أفضل المشروعات التى يتم إنشاؤها حديثًا.
يأتي ذلك في إطار الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للمساهمة في إنجاز المشروعات القومية العملاقة لتنفيذ الخطط التنموية الشاملة بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة، واستمرارًا لنجاحات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومسئوليتها في الحفاظ على الريادة من خلال الإشراف على المشروعات القومية الكبرى التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الشركات الوطنية العملاقة.