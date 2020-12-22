حاسبوا المسؤولين عن ذلك.. برلماني يطالب الحكومة بعدم التراخي في حظر الشيشة

طالب النائب أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، المهندس مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بعدم التراخي في حظر تقديم الشيشة في المقاهي، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.





وشدد النائب في بيان، الثلاثاء، على أن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية، خلال الفترة الماضية، لمواجهة أزمة كورونا، تستهدف صحة وسلامة المواطنين في المقام الأول، وتعمل العديد من الأجهزة التنفيذية على تفعيل هذه الجهود على أرض الواقع. وأوضح أنه أمام تزايد الأعداد مع الموجة الثانية، تلاحظ عدم التزام العديد من المقاهي، بحظر تقديم الشيشة للمواطنين، وهو أمر يتنافى مع قرارات الحكومة في هذا الصدد، ومع سبل المواجهة كون التدخين سبيل لنقل العدوى.



