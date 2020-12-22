ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بصفقة تبادلية مع جنوب أفريقيا.. حديقة الحيوان تستقبل 3 زرافات وتستغني عن سيد قشطة.. فيديو

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 01:51 م
استقبال 3 زرافات
استقبال 3 زرافات في مطار القاهرة
Advertisements
ندى رأفت

قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة، إن حديقة الحيوان بالجيزة تستقبل اليوم، الثلاثاء، 3 زرافات جديدة، وذلك بعد وصولها مطار القاهرة الدولي، من خلال صفقة تبادل للحيوانات مع دولة "جنوب أفريقيا"، من أجل تعويض ما فقدته الحديقة بالجيزة خلال الأعوام السابقة، مشيرًا إلى أن حديقة الحيوان انتهت من تجهيز منزل الزرافات الجديدة، والذي يبلغ مساحته أكثر من 2 فدان.


وأضاف محمد رجائي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المُذاع على فضائية "MBC MASR2"، أن هذا التعاقد مع جنوب أفريقيا تم على 3 زرافات، اثنان منهما أُنثى، والثالثة ذكر، مؤكدًا أنه يتم استيراد الزرافات طبقًا للشروط الدولية، ومن خلال برامج تبادل الحيوانات المهددة بالانقراض، لحل مشاكل العجز في بعض الحيوانات البرية، مؤكدًا أن هذا خبر في غاية السعادة لجميع زوار الحديقة، خاصة فئة الأطفال.


وأوضح رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أن هذه توجيهات من وزير الزراعة، بعدم الاعتماد على الموارد الخاصة بالحديقة أو موارد الدولة  فقط، ولكن يجب النظر لاحتياجات الحديقة من الحيوانات، نظرا لأن تكلفة الحيوانات المستوردة عالية، خاصة الحيوانات المهددة بالانقراض، فقد تصل تكلفة الزراف الواحد إلى أكثر من مليون أو مليون وربع دولار.


وأشار "رجائي" إلى أنهم واجهوا العديد من الصعوبات لحين توصلوا لهذا العرض من التبادل، مؤكدًا أن عملية التبادل تمت بدون أي تكلفة، فقد استقبلوا 3 زرافات في مقابل بعض الحيوانات النادرة المتواجدة بكثرة في مصر منها: فرس النهر الشهير بـ "سيد قشطة"، لافتا إلى أن سبب اختيارهم لجنوب أفريقيا، هو أن الزرافات موطنهم الأساسي هناك، بالإضافة إلى وجود العديد من المحميات التي تتبع المعايير الدولية =.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

حديقة حيوان الجيزة تكشف مصير زواج الزرافة الوحيدة «سونسن»..فيديو

ونيس سنسن.. حديقة الحيوان في انتظار حدث كبير

استعادة أمجادها.. تعرف على ما حدث في حديقة الحيوان من تطور غير مسبوق

بنظام البدل.. حديقة الجيزة تستقبل حيوانات جديدة لم نشاهدها من قبل

3 زرافات من جنوب أفريقيا. .حديقة الحيوان: استقبلنا حيوانات جديدة ..تفاصيل

بعد فحصهم بالحجر البيطرى.. حديقة الحيوان تنتظر وصول 3 زرافات من المطار.. فيديو

ترشيحاتنا

خطوة جديدة تقرب سيرينو من الأهلي.. والإدارة ترفض رحيل الشحات مقابل لابا كودجو

اعزل نفسك فورا.. أخطر 30 عرضا لـ كورونا في الموجة الثانية

بعد حريق سيارته.. اليوتيوبر أحمد حسن يطالب بحقه من شركة سيارات شهيرة

الأسرع في الانتشار.. معلومات خطيرة عن سلالة كورونا الجديدة ومدي فاعلية اللقاح ضدها

الأرصاد الجوية توجه رسالة مطمئنة للصيادين وتحذر قائدي السيارات.. فيديو

نشرة الرياضة.. كواليس تجديد تعاقد الزمالك مع فرجاني ساسي .. تطورات الحالة الصحية لموسيماني.. والغندور: خسرت كتير من الناس بسبب آرائي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل الحوامل تتلقين لقاح فيروس كورونا؟ .. دراسة تجيب

أنجبت مولودا في دولة أخرى.. أم تتلقى فاتورة مستشفى بقيمة 100 ألف دولار

أمراض الشتاء.. أفضل 5 حلول طبيعية لـ الطفح الجلدي وجفاف البشرة