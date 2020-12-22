بصفقة تبادلية مع جنوب أفريقيا.. حديقة الحيوان تستقبل 3 زرافات وتستغني عن سيد قشطة.. فيديو

قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة، إن حديقة الحيوان بالجيزة تستقبل اليوم، الثلاثاء، 3 زرافات جديدة، وذلك بعد وصولها مطار القاهرة الدولي، من خلال صفقة تبادل للحيوانات مع دولة "جنوب أفريقيا"، من أجل تعويض ما فقدته الحديقة بالجيزة خلال الأعوام السابقة، مشيرًا إلى أن حديقة الحيوان انتهت من تجهيز منزل الزرافات الجديدة، والذي يبلغ مساحته أكثر من 2 فدان.





وأضاف محمد رجائي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المُذاع على فضائية "MBC MASR2"، أن هذا التعاقد مع جنوب أفريقيا تم على 3 زرافات، اثنان منهما أُنثى، والثالثة ذكر، مؤكدًا أنه يتم استيراد الزرافات طبقًا للشروط الدولية، ومن خلال برامج تبادل الحيوانات المهددة بالانقراض، لحل مشاكل العجز في بعض الحيوانات البرية، مؤكدًا أن هذا خبر في غاية السعادة لجميع زوار الحديقة، خاصة فئة الأطفال.





وأوضح رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أن هذه توجيهات من وزير الزراعة، بعدم الاعتماد على الموارد الخاصة بالحديقة أو موارد الدولة فقط، ولكن يجب النظر لاحتياجات الحديقة من الحيوانات، نظرا لأن تكلفة الحيوانات المستوردة عالية، خاصة الحيوانات المهددة بالانقراض، فقد تصل تكلفة الزراف الواحد إلى أكثر من مليون أو مليون وربع دولار.





وأشار "رجائي" إلى أنهم واجهوا العديد من الصعوبات لحين توصلوا لهذا العرض من التبادل، مؤكدًا أن عملية التبادل تمت بدون أي تكلفة، فقد استقبلوا 3 زرافات في مقابل بعض الحيوانات النادرة المتواجدة بكثرة في مصر منها: فرس النهر الشهير بـ "سيد قشطة"، لافتا إلى أن سبب اختيارهم لجنوب أفريقيا، هو أن الزرافات موطنهم الأساسي هناك، بالإضافة إلى وجود العديد من المحميات التي تتبع المعايير الدولية =.