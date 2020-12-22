نجاح تطبيق "نقابتي" الجديد واشتراك أكثر من 75 ألف مهندس

أعلنت النقابة العامة للمهندسين برئاسة المهندس هاني ضاحي النقيب العام عن بدأ استخدام تطبيق الموبايل باسم( نقابة المهندسين المصرية-نقابتي) في تجديد اشتراك السادة المهندسين واسرهم بمشروع الرعاية الصحية اول الاسبوع الماضي، حيث فتحت النقابة أبوابها لاستقبال المهندسين وأسرهم للتجديد للعام الجديد ٢٠٢١ حضوريا وعن بعد.





وأعلن المهندس محمد عبدالعظيم وكيل النقابة ورئيس لجنة الرعاية الصحية ان التجديد هذا العام يعمل بالنظامين لحين انتشار نظام التجديد الإلكتروني بين جموع مهندسي مصر.









وبعد مرور ايام قليلة علي افتتاح تجديد مشروع الرعاية الصحية اشار عبدالعظيم الي ان عدد المشتركين تخطي ال ٧٥ الف مشترك

منهم اكثر من ٢٠ الف مشترك من خلال التطبيق الجديد وهو رقم فاق التوقعات نظرا للتحول الرقمي السريع الذي بدأ هذا العام.





واضاف ان عدد من استخدم التطبيق تجاوز ال ٢٥ الف مهندس داخل وخارج مصر مايشير الي سرعة نمو استخدام التطبيق محليا ودوليا

كما تم تدشين مركز اتصالات موحد (كول سنتر) لاول مرة يعمل علي مدار الساعة لتوجيه الدعم الفني للمهندسين وأسرهم وقد تلقي هذا المركز مايقرب من ٥٠٠٠ مكالمة ايجابية منذ بداية فتح المشروع حتى الآن.





واشار عبدالعظيم في تصريحات الي ان استخدام الكارت الذكي لمشروع الرعايةالصحية هو بداية التحول الرقمي الشامل الذي تشهده نقابة المهندسين خلال الفترة المقبلة والذي يشعر به المهندس عند تلقي الخدمة العلاجية.





وتعمل النقابة علي ادراج الجهات العلاجية المشتركة بالمنظومة للحصول على الموافقات الطبية للمهندسين في اسرع وقت ممكن وكذا توزيع بطاقة طبية ذكية لاتلامسية مزوده بهويه رقمية للمشتركين بداية من اول يناير ٢٠٢١.





ايضا تستعد النقابة خلال الفترة القادمة علي توصيل المنظومة للمنزل لتجنب الاختلاط وللتيسير علي المهندسين للحصول على الخدمة دون الحاجة للحضور لمقر النقابة